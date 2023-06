Gdy w 2006 r. Kinga Rusin występowała w "Tańcu z Gwiazdami", nie zwracała uwagi, na to co je. Ważna dla niej jednak była wtedy jedna rzecz, którą raczyła się na rozpoczęcie dnia i dawała jej siłę na taneczne pląsy na sali treningowej. "Każdy dzień zaczynałam od półkilogramowego sernika" - napisała w swojej książce "Jak zdrowo i pięknie żyć, czyli ekoporadnik". Kilka lat później prezenterka zamieniła mało zdrowe ciasto na jego wersję ekologiczną, która stała się już dla niej tylko miłym dodatkiem spożywanym od czasu do czasu. Przepisem na ulubiony ekologiczny sernik była gwiazda TVN podzieliła się z fanami w sieci.

Przepis Kingi Rusin na ekologiczny sernik

Gdy Kinga Rusin przeszła na dietę i zaczęła zdrowo żyć, nie chciała rezygnować ze wszystkich ulubionych przekąsek. Wpadła jednak na pomysł, że są rzeczy, które można przyrządzać w wersji ekologicznej, a więc o dużo zdrowszej od "zwykłej". Przepis na ekologiczny sernik, który jej przypadł do gustu, zamieściła dekadę temu na swoim nieistniejącym już blogu na Onecie.

By wykonać ulubione ciasto Kingi Rusin, potrzeba: kilogram chudego sera (nie może to być żaden gotowy przecier serowy), pół szklanki chudego mleka, pół szklanki oliwy z oliwek extra vergin, pół szklanki syropu z agawy, dwie torebki budyniu waniliowego (Kindze udało się znaleźć budyń z tapioki, ale zaznaczała, że dobry jest też taki ze skrobią kukurydzianą zamiast mąki ziemniaczanej, niestety dostępny tylko w sklepach z ekologiczną żywnością), dwa całe jajka, ekologiczne, cztery żółtka (białka oddzielić do osobnej miseczki), dwie łyżki wiórków kokosowych.

Kinga Rusin Fot. instagram.com/kingarusin

Przygotowanie sernika ekologicznego jest szybkie

Gdy już przygotujemy wszystkie potrzebne składniki, Kinga Rusin zapewniała, że przygotowanie ciasta jest bardzo szybkie. Co trzeba zrobić, by cieszyć się efektem?

1. Zmiksować razem ser, mleko, oliwę, syrop z agawy, dwa całe jajka i cztery żółtka i dwie torebki budyniu na jednolitą masę (masa jest umiarkowanie płynna) 2. Wlać do wysmarowanej odrobiną oliwy i wysypanej kus kusem tortownicy. W miseczce ubić na sztywno białka z czterech jajek, na końcu dodać wiórki kokosowe. Pianę z białek z wiórkami rozprowadzić na wierzchu wylanej do tortownicy masy serowej. 3. Piec w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez ok. 45 – 50 minut. Gdyby wierzch zbyt szybko się zarumienił przykryć go aluminiową folią. I tyle. "Bardzo szybkie, mało kaloryczne i smaczne" - tak Kinga Rusin zachwalała swoje ulubione ciasto. Aktualne zdjęcia Kingi Rusin znajdziecie w galerii na górze strony.

Kinga Rusin jadła pół kilo sernika na śniadanie. W końcu trafiła do szpitala