Paulla kilka lat temu z impetem wkroczyła na polską scenę muzyczną. Wszyscy wówczas porównywali ją do Edyty Górniak. Wokalistki nie tylko śpiewały podobnym głosem, ale wyglądały niemal jak siostry. Dziś Paulina Ignasiak, bo tak naprawdę nazywa się "sobowtórka" diwy, w niczym nie przypomina już siebie sprzed lat. Przeszła prawdziwą metamorfozę.

Paulla zmieniła się nie do poznania. Zobaczcie sami

Piosenkarka przez lata nosiła bardzo charakterystyczną fryzurę. Brązowe włosy obcinała na krótko. Do tego nosiła grzywkę zaczesaną na bok. Jednak to uczesanie to już przeszłość. Dziś Paulla prezentuje długie blond włosy, które chętnie układa w fale. Odsłoniła również czoło.

Paulla wkopała "Pytanie na śniadanie". Program nie jest nadawany na żywo?

Ludzie mówią mi, że mnie nie poznają. A teraz to już cały czas. Ale to dobrze chyba, nie? - wyznała celebrytka w rozmowie z serwisem Pomponik.pl

Artystka zawsze szczerze opowiadała również o zabiegach medycyny estetycznej, którym się poddawała. Mówiła o stosowaniu lasera, aby napiąć skórę pod oczami. Przyznała także, że regularnie wstrzykuje botoks w czoło.

Wszystko jest dla ludzi. Trzeba wiedzieć, jak to robić, kto ma to robić. Trzeba z umiarem. Jeśli służy nam, że wyglądamy dobrze. Trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć. Nie można robić z siebie manekina lub lalki. Jak ktoś lubi napompowane usta, to jego sprawa. Im człowiek jest starszy, tym bardziej siebie lubi i akceptuje. Kiedyś się przejmowałam, że coś się komuś nie podoba. Dziś uważam, że jak się komuś coś nie podoba, to jego problem - wyjaśniała w jednym z wywiadów.

Edyta Górniak miała już jej dość. Przez lata Paullę nazywali jej sobowtórką

Kiedy Paulina Ignasiak była u szczytu kariery muzycznej, w mediach nazywano ją sobowtórką Edyty Górniak. Faktycznie piosenkarka zdawała się stylizować na autorkę hitu "Jestem kobietą". Początkowo gwiazda nie odnosiła się do tego, że ktoś kopiuje jej styl. Jednak kiedy Paulla wprost skrytykowała Górniak, mówiąc, że wokalistka nie nagrywa nowej muzyki, tylko zajmuje się teoriami spiskowymi, to miarka się przebrała.

Górniak darła koty z Dodą, Sablewską, Rusin. To początek czarnej listy

W obszernym wywiadzie z 2021 roku Górniak odniosła się do tego, że wiele osób sugeruje jakoby Paulla miała się mocno na niej wzorować. Nie przebierała wówczas w słowach: "Zdarzają się owszem także obsesje. Obserwuję to i zauważam na przestrzeni lat, kiedy ktoś próbuje chodzić po czyichś śladach dosłownie i to przez długie lata. Odbieram to jako brak pomysłu na siebie, brak osobowości lub ambicji" - odpowiedziała na pytanie, jak zapatruje się na to, że od lat kojarzą z nią Ignasiak. Teraz to już przeszłość, a Paulla całkowicie odeszła od wizerunku przypominającego Edytę Górniak.