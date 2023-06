Mocny apel na koncercie Beyonce. To odezwa do TVP? Przekaz bardzo aktualny

Na ten dzień czekały dziesiątki fanów Beyonce z całej Polski. 27 czerwca na PGE Narodowym odbył się zapowiadany od dawna koncert artystki w ramach trasy "Renaissance World Tour". Zainteresowanie występem było tak duże, że organizatorzy dołożyli także kolejny koncert. Beyonce będzie można zobaczyć na żywo również 28 czerwca. Na warszawskim stadionie nie zabrakło także polskich gwiazd, a wokalistka dała spektakularny show.

Cytat o mediach na koncercie Beyonce, fani zareagowali

Koncerty Beyonce to wręcz spektakle zaplanowane do perfekcji, a oprócz głosu artystki można w ich trakcie podziwiać także dopracowaną choreografię, imponujące stroje czy efekty wizualne. Warszawski koncert nie był wyjątkiem. Podczas występu gwiazdy na telebimie w pewnym momencie pojawił się migoczący napis brzmiący: "Ktokolwiek kontroluje media, kontroluje umysł". Słowa te przypisuje się wokaliście The Doors Jimowi Morrisonowi. Miał on w ten sposób odpowiedzieć na pytanie, jak jego zdaniem przekaz medialny wpływa na społeczeństwo.

koncert Beyonce Plotek Exclusive

Choć rzekomo zdanie to padło w 1971 roku, jest bardzo aktualne do dzisiaj. Gdy napis ten pojawił się na koncercie Beyonce w Warszawie, fani artystki zaczęli wiwatować. Wątpliwe, aby gwiazda miała świadomość obecnej sytuacji w Polsce, ale nawiązanie do medialnej kontroli pojawiło się w bardzo odpowiednim czasie. Tego samego dnia kilkudziesięciu redaktorów naczelnych polskich portali podpisało deklarację dotyczącą niezależności polskich mediów po tym, jak WP i Onet ujawniły próby nacisku przez władzę.