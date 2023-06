Nicolas Coster nie żyje. Aktor "Wszyscy ludzie prezydenta" miał 89 lat

Nicolas Coster był brytyjskim aktorem. W 1953 debiutował na ekranie jako marynarz w melodramacie historycznym Jeana Negulesco "Titanic". Największą popularność przyniosła mu rola w filmie "Wszyscy ludzie prezydenta". W poniedziałek 26 czerwca aktor zmarł w szpitalu na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. We wzruszających słowach pożegnała go jego córka. "Był prawdziwym aktorem" - napisała pogrążona w żałobie Dinneen Coster.

Nicolas Coster nie żyje. Aktor miał 89 lat

Nicolas Coster uchodził za wybitnego aktora. Krytycy bardzo dobrze ocenili jego rolę arcybiskupa Normana w horrorze "Ostatni egzorcysta" z 2020 roku. W oświadczeniu przekazanym dla CNN agent Costera, Chrystal Ayers, ujawnił, że ten zmarł z powodu komplikacji po długotrwałej walce z rakiem. Ojca pożegnała również córka.

Dziś wieczorem w moim sercu zapanował wielki smutek. Mój ojciec, aktor Nicolas Coster, zmarł na Florydzie o 21:01 w szpitalu. Proszę, zainspirujcie się jego osiągnięciami artystycznymi i wiedzcie, że był prawdziwym aktorem. To wielkie szczęście mieć takiego ojca - przekazała córka aktora w poście na Facebooku.

Nicolas Coster urodził się 3 grudnia 1933 w Hampstead. Jego ojciec pochodził z Nowej Zelandii, był londyńskim krytykiem teatralnym i filmowym oraz dowódcą Piechoty Morskiej. Coster kształcił się w londyńskiej Royal Academy of Dramatic Art, a następnie przeprowadził się do USA, gdzie studiował aktorstwo. Na swoim koncie miał ponad 100 ról filmowych i telewizyjnych. Po raz ostatni na ekranie można zobaczyć go w odcinku "The Nowicjusz: federalni" z 2023 roku jako Joseph Cicero. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

