Nie milkną echa po rozstaniu Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej i Jakuba Pyżalskiego. Niedawno w sieci pojawiły się oświadczenia celebrytów, z których jasno wynika, że ich małżeństwo niedługo przejdzie do historii. Była modelka i biznesmen nie ukrywają, że związek rozpadł się już kilka miesięcy temu. Teraz, w trakcie medialnej burzy, którą wywołały wspomniane oświadczenia, byli małżonkowie prześcigają się we wzajemnych oskarżeniach. Wiele elementów wskazuje na to, że w medialnym małżeństwie nie działo się dobrze od dawna, co zauważył "Fakt".

Izabella Łukomska-Pyżalska być może już wtedy nie miała dobrych relacji z mężem

Izabella Łukomska-Pyżalska jest aktywna w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których chętnie chwaliła się liczną rodziną. Na instagramowym koncie byłej prezeski Warty Poznań nie brakowało także zdjęć z mężem. Od kilku miesięcy jednak bizneswoman unika publikowania wizerunku dzieci. Ponadto 24 grudnia 2022 roku Łukomska-Pyżalska złamała wieloletnią tradycję i nie zrobiła świątecznego zdjęcia z całą rodziną. Nie było również zdjęcia w tegoroczną Wielkanoc. Do tej pory robiła to regularnie. Prawdopodobnie już wtedy jej małżeństwo dopadł kryzys, który zakończy się rozwodem.

Izabella Łukomska-Pyżalska mówi o agresji w domu. Co na to jej mąż?

Wkrótce rozwód pokłóconych małżonków. Izabella Łukomska-Pyżalska podała na Instagramie powód tej decyzji. "Żyłam w ciągłym strachu przed moim mężem i jego wybuchami złości, agresji i przemocy" - oznajmiła. Co na to Pyżalski? "Wszystkie sześcioro dzieci zostały po wyprowadzce Izabelli ze mną, mieszkamy bez żony od kilku miesięcy i widzę, jak dzieci bardzo przeżywają to, co się dzieje" - zdradził mąż byłej modelki dla "Faktu". Ponadto zaprzeczył stosowaniu przemocy.