Tragiczny wypadek polskiej tiktokerki. "Zmiażdżony rdzeń, złamany kręgosłup"

Mia Tattoo, jedna z popularnych polskich tiktokerek, doznała poważnego urazu kręgosłupa w wypadku w niedzielę wieczorem. Kobieta wracała w Warszawy do Zielonej Góry z kierowcą BlaBlaCar. Wypadek wyglądał bardzo groźnie - samochód, którym jechała tiktokerka, wyleciał z drogi i przekoziołkował.

Tiktokerka Mia Tattoo ma złamany kręgosłup po wypadku

Tuż po wypadku trasa S3 na wysokości MOP Kępsko (pomiędzy Świebodzinem a Sulechowem) była zablokowana.

Pojazd wyleciał z drogi i przekoziołkował, a następnie zatrzymał się w rowie - przekazał st. kpt. Piotr Kowalski z KM PSP w Zielonej Górze portal newslubuski.pl.

Mia Tattoo była najciężej poszkodowana w wypadku. Kierowca doznał niegroźnych obrażeń, ale po kobietę przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mia Tattoo doznała rozległych obrażeń kręgosłupa. Jak czytamy w opisie zbiórki, jaką założono na jej przyszłą rehabilitację, "Marta ma poważny uraz kręgosłupa - złamany kręgosłup, zmiażdżony rdzeń", a jej kręgosłup stabilizuje teraz 28 śrub.

Mia Tattoo obecna jest głównie na TikToku. Obserwuje ją tam ponad milion osób. Zdjęcia influencerki znajdziecie w galerii na górze strony. Po wypadku i operacji w szpitalu zdążyła już dodać dwa nagrania. Na jednym słychać w tle muzykę z tekstem "I just wanna feel something" ("chcę tylko coś poczuć"). Obecna jest też na Instagramie, gdzie informowała o szczegółach wypadku. Miało do niego dojść w czasie manewru wymijania innego pojazdu. Kierowca był trzeźwy.

Na przyszłą rehabilitację tiktokerki zebrano jak dotąd niecałe 12 tysięcy złotych. Jeśli chcecie się dorzucić do jej powrotu do sprawności, tu znajdziecie link do zbiórki > > >.

Mia Tattoo Instagram.com/mia_tattoo_