Wersow pokazała twarz córki. Fani zachwyceni. "Piękna jak jej mama"

Wersow została mamą Mai - wie o tym cały polski internet. Razem z Frizem nie kryją podekscytowania nową rolą i wspaniałą przygodą, która właśnie się rozpoczęła. Jeszcze niedawno śledziliśmy przygotowania Weroniki Sowy i Karola Wiśniewskiego do powitania córki - rodzice pokazywali kulisy urządzania pokoju maleństwa. Teraz już wiemy, jak wygląda ich pociecha. Wersow pokazała twarz Mai na swoim kanale.

Wersow prezentuje twarz Mai. "Najcudowniejszy widok, gdy widzisz własne dziecko"

Świeżo upieczona mama z dumą zaprezentowała twarz pociechy. Rodzice Mai nie kryją wzruszenia tym, jaka ona zdrowa i urodziwa. Podobnie fani w komentarzach - oni także są zachwyceni. "Aż łzy same lecą. Gratulacje! Piękna jest!", "Zrobiliście dla Mai tak wiele. Jak będzie duża i zobaczy ten filmik, to się wzruszy", "Piękna jak jej mama", "I to jest pamiątka, do której cała Polska, cała Ekipa, wszyscy my i pewnie mała Majka będziemy wracać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, zdrowia! Ryczę znów, oglądając!" - komentują obserwatorzy Wersow. Więcej kadrów z wideo influencerki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Maja - córka Wersow i Friza https://www.youtube.com/watch?v=wRerWGQUV3c

Do kogo podobna jest córka Wersow i Friza?

Wersow pochwaliła się pierwszym zdjęciem pociechy. "Maja jest już z nami"

W najnowszym filmiku influencerki nie brakuje dialogów między rodzicami. Wersow uważa, że Maja jest podobna do Friza. Rodzice zachwycają się córką, która ich zdaniem ma piękne rzęsy i dużo włosów jak na noworodka. Widać, że Wersow po porodzie przebywała w luksusowych warunkach. W pokoju, w którym odpoczywała z Mają, miała łóżko, dużą kanapę i trochę wolnej przestrzeni.