Anastazja Rubińska została odnaleziona w workach na greckiej wyspie Kos. Potencjalny sprawca morderstwa to 32-latek z Bangladeszu, który nie przyznaje się do winy. Śledztwo wciąż jest w toku, zaangażowali się w nie również polscy detektywi. Udało im się dotrzeć do dzierżawcy pola, na którym znaleziono zwłoki. Jego zeznania szokują.

