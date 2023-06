Księżna Kate ponownie znalazła się w centrum uwagi. Zazwyczaj prezentuje się w eleganckich, zachwycających zestawach i nie można jej odmówić tego, że zawsze wygląda stosownie do okazji. Nie jest tajemnicą, że żona księcia Williama inspiruje się ponadczasowym stylem księżnej Diany. "Królowa ludzkich serc" wyjątkowo upodobała sobie kreacje w kropki. Wygląda na to, że ten motyw podoba się także księżnej Walii. 27 czerwca pojawiła się na ważnym wydarzeniu w odświeżonej z 2022 roku sukience, do której dobrała stonowane dodatki.

Księżna Kate kopiuje styl księżnej Diany. W kropkach nie zachwyca tak jak teściowa

Księżna Kate zawitała do Southampton, aby oficjalnie otworzyć nową przestrzeń. Hope Street została zaprojektowana i opracowana przez One Small Thing, organizację charytatywną działającą na rzecz poprawy życia kobiet. Misją organizacji jest przeprojektowanie systemu wymiaru sprawiedliwości dla kobiet i ich pociech. Społeczność jest pierwszą tego rodzaju w Wielkiej Brytanii i oferuje dzieciom alternatywę do pozostania z mamami w środowisku przypominającym dom.

Księżna jak zwykle podczas publicznych wystąpień była w doskonałym humorze. Na tę okazję założyła granatową sukienkę w kropki od Alessandry Rich, którą fani jej stylu z pewnością kojarzą z innego wydarzenia. W tej kreacji pojawiła się w zeszłym roku podczas finału Wimbledonu.

Tym razem zestaw uzupełniła białą torebką i pasującymi kolorystycznie szpilkami z czarnym noskiem. Mimo że kreacja prezentowała się bardzo elegancko, to Kate znacznie lepiej wygląda w dopasowanych do ciała sukniach o żywych kolorach, za sprawą których wręcz promienieje. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jak wam się podoba najnowsza stylizacja księżnej?

Księżna Kate kopiuje styl księżnej Diany. W kropkach nie zachwyca, tak jak teściowa Fot. Daniel Leal/ Agencja Wyborcza.pl