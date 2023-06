Beyonce w ramach "Renaissance World Tour" odwiedza również Polskę. Fani czatują przed PGE Narodowym już kilkanaście godzin przed wieczornym występem artystki. Utalentowana celebrytka zatrzymała się w jednym z bardziej luksusowych warszawskich hoteli. Na które miejsce dokładnie trafiło? Może ono się wiązać z kosztem rzędu 28 tys. za noc!

Beyonce śpi jak królowa. Na brak udogodnień nie może narzekać

Artystka zgromadziła 313 milionów obserwatorów na Instagramie. Wśród nich są fani z Polski, którzy pod koniec czerwca 2023 roku będą szczególnie zadowoleni. Gwiazda przez dwa dni będzie koncertowała w Warszawie. Na jaki hotel postawiła Beyonce? Według Pudelka artystka odwiedziła warszawskiego Rafflesa, w którym apartament kosztuje za noc prawie 30 tys. złotych. Na życzenie gwiazdy ma być zamknięte całe piętro, aby nikt nie zaburzał jej spokoju. Beyonce może liczyć ze strony hotelu na luksusowe kosmetyki, kolekcję książek oraz komfortowe łóżko. W takich warunkach na pewno uda jej się zregenerować siły przed koncertami. Informator tabloidu podaje, że ekipa gwiazdy ma nocleg w innym luksusowym hotelu, a mianowicie w Nobu. Więcej zdjęć artystki i hotelu znajdziecie na górze strony.

Beyonce Wikipedia Commons: J.ébey

Beyonce ma królewskie wymaganie nie tylko co do noclegu. Jedzenie również musi być na poziomie

W minionych latach czytaliśmy o specyficznych wymaganiach gwiazdy co do zapewnionej żywności przed występem. Na riderze z 2014 roku można było dowiedzieć się, że Beyonce oczekiwała pieczonych skrzydełek, nóg lub piersi kurczaka. Te części miały być odpowiednio przyprawione świeżym czosnkiem, solą, czarnym pieprzem i ostrym pieprzem cayenne. Do tego miały zostać podane brokuły gotowane na parze z czosnkiem, delikatnie przyprawioną zieloną fasolką i szpinakiem. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.