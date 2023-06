Zawieszona korespondentka wraca do TVP. Odsunięto ją za wpis o Polakach

Magdalena Wolińska-Riedi w 2015 roku objęła funkcję korespondentki z Rzymu i Watykanu - będącego jej miejscem zamieszkania - dla publicznego nadawcy. Pod koniec stycznia 2023 roku dziennikarka została ukarana przez stację za wpis na Twitterze, w którym zarzuciła Polakom, że "nienawiść wyssali z mlekiem matki". Jak ustalił serwis WirtualneMedia, Wolińska-Riedi została już przywrócona do pracy i ponownie będzie związana m.in. z TVP1.

O powrocie do pracy Magdaleny Wolińskiej-Redi na Twitterze poinformowała jej redakcyjna koleżanka Paulina Guzik. Przekazała, że korespondentka z Watykanu i Włoch ponownie będzie gościć na antenie TVP Religia. "Najlepsze źródło watykańskich i włoskich informacji. Już jutro w wydaniu Grzegorza Miśtala, a za tydzień u nas wspólnie. Witamy z powrotem!" - napisała.

Wolińska-Redi ma być jednak związana nie tylko z kanałem tematycznym Telewizji Polskiej. W połowie czerwca pojawiła się już w katolickim programie "Między ziemią a niebem" emitowanym na antenie TVP1, a, jak podaje serwis WirtualneMedia, ma również pracować nad przygotowywaniem dokumentów i reportaży dla różnych kanałów TVP.

Przypomnijmy, że Telewizja Polska Magdalenę Wolińską-Riedi odsunęła od pracy za wpis korespondentki, który pojawił się pod dyskusją dotyczącą wojny w Ukrainie. Historyk i publicysta Grzegorz Kuczyński publikował tweeta, w którym porównał działania Adolfa Hitlera sprzed lat do tego, co dziś czyni Władimir Putin w Ukrainie. "Czyli stygmatyzujemy cały rosyjski naród za szaleństwo Putina i spółki. Chyba tylko my Polacy, którzy wyssaliśmy nienawiść z mlekiem matki, możemy to tak interpretować" - odpisała na jego wypowiedź Wolińska-Riedi. Telewizja Polska błyskawicznie odcięła się od jej słów.

