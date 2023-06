Już 27 i 28 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym odbędzie się wyczekany koncert Beyonce. Renaissance World Tour to już dziewiąta trasa wokalistki i wszystkie bilety na oba koncerty w stolicy zostały wyprzedane w zaledwie kilka dni. Ceny biletów dochodziły do 15 tysięcy złotych, ale nawet te najdroższe wersje VIP z miejscem w pierwszym rzędzie znalazły nabywców. Wydarzenie przygotowane jest z ogromnym rozmachem i fani z pewnością się nie zawiodą, bo budżet na zrealizowanie tego przedsięwzięcia jest ogromny. Czego można się spodziewać na miejscu? Koncert potrwa ponad dwie godziny i będzie spektakularnym spektaklem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sampling. O co w tym chodzi? Którzy artyści z tego korzystają? [Popkultura Extra]

Koncert Beyonce to show przez duże "S". Na fanów czeka prawdziwa uczta zmysłów

Koncert Beyonce to przede wszystkim uczta dla oka i hołd dla wielkiej pasji wokalistki, jaką jest moda haute couture. W trakcie występu Beyonce wielokrotnie zmieni stylizacje, które zostały przygotowane przez topowych projektantów takich jak m.in. duet Coperni, dom mody Ferragamo, Off-White, czy Mugler opowiadający za kostium pszczoły. Jedna z sukienek należy też do własnej marki wokalistki - Ivy Park. Trudno o lepszą kampanię reklamową swoich projektów.

Prawdziwą gratką dla fanów będzie też występ córki wokalistki i Jaya-Z, Blue Ivy Carter, jeśli oczywiście zdecyduje się wyjść na scenę, a to nie dzieje się na każdym koncercie. Tylko podczas niektórych wydarzeń dziewczynka pojawia się wraz z tancerzami podczas piosenki "My Power". Czy Polacy też będą mieli okazję zobaczyć jej taneczne popisy? Już wkrótce się przekonamy. To też ostatnia chwila, aby potrenować piosenki przed koncertem Beyonce. Zobaczcie pełną listę utworów.

"Dangerously In Love"

"Flaws And All"

"1+1"

"I Care" / "I'm Goin' Down" (Mary J. Blige cover)

'"I'm That Girl"

"Cozy"

"Alien Superstar" / "Sweet Dreams" (Medley)

"Lift Off" (Jay-Z and Kanye West cover)

"7/11" (Przerwa)

"Cuff It"

"Energy" (ft. Beam)

"Break My Soul"

"Formation"

"Diva"

"Run The World (Girls)"

"My Power" (The Lion King: The Gift)

"Black Parade"

"Savage Remix" (Megan Thee Stallion ft. Beyoncé)

"Partition"

"Church Girl"

"Get Me Bodied"

"Rather Die Young"

"Love On Top"

"Crazy In Love" (ft. Jay-Z)

"Plastic Off The Sofa"

"Virgo's Groove"

"Naughty Girl"

"Move" (ft. Grace Jones)

"Heated"

"Thique"

"All Up In Your Mind"

"Drunk In Love"

"America Has A Problem"

"Pure / Honey"

"Summer Renaissance"

Fani dobę przed koncertem ustawiali się pod Stadionem Narodowym

Beyonce ma fanów na całym świecie, niektórzy z nich podróżują za artystką po kolejnych państwach, by móc oglądać trasę Renaissance World Tour z różnych zakątków świata. Pod Stadionem Narodowym zebrały się prawdziwe tłumy. Część zaczęła ustawiać się w kolejkę już dobę przed koncertem. Materiały podekscytowanych wielbicieli wokalistki zalewają media społecznościowe.

Koncert Beyonce w Cardiff, 17 maja 2023 r. Fot. East News