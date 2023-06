Andrzej Piaseczny planuje ślub z ukochanym. "Mogę obiecać, że będę pierwszy"

Andrzej Piaseczny w 2021 roku dokonał coming outu. Z okazji 50. urodzin wydał album "50/50" i w utworze "Miłość", który stworzył z Majką Jeżowską, zaśpiewał o miłości do "niego". W rozmowie z Marcinem Wojciechowskim w Radiu Zet otwarcie przyznał, że utożsamia się z podmiotem lirycznym. Fani od razu pogratulowali, że w końcu zdecydował się na ten krok. "To musi być duża ulga po tylu latach. Wszystkiego najlepszego i dużo siły, bo w tym kraju jej potrzeba" - napisał jeden z fanów. Muzyk od wielu lat jest w związku z mężczyzną i nie ukrywa, że chciałby poślubić swojego partnera. Być może wkrótce będzie miał taką szansę. Wszystko w rękach wyborców. Muzyk podkreślił, że chce wziąć ślub w Polsce i ma nadzieję, że dożyje tego momentu.

Andrzej Piaseczny z niecierpliwością czeka na ślub z ukochanym

Andrzej Piaseczny wspominał, że po wielu latach związku chciałby poślubić swojego partnera, ale ze względu na prawo w Polsce nie jest to możliwe. Małżeństwo osób tej samej płci można zalegalizować w którymś z krajów Europy, ale muzyk nie chce korzystać z tej możliwości. "Nie chciałbym się uciekać do kruczków, sposobów. Jeśli za mojego życia będzie to możliwe w Polsce, mogę obiecać, że będę pierwszy" - wyznał w podkaście "Wprost przeciwnie".

Sytuacja może się diametralnie zmienić po jesiennych wyborach parlamentarnych. Donald Tusk zapowiedział, że jeśli PO wygra wybory, to zalegalizuje związki osób tej samej płci. Jest duża szansa, że wokalistka będzie mógł zrealizować te marzenia.

Andrzej Piaseczny o życiu w małej społeczności. "To nie wywołuje emocji"

Andrzej Piaseczny mieszka z ukochanym we wsi Oblęgór w Górach Świętokrzyskich. Ma tam piękną posiadłość na skraju lasu. Muzyk przyznał, że wszyscy mieszkańcy wsi się znają i wiedzą o jego związku, ale nigdy nie spotkała go z tego powodu żadna przykra sytuacja. "Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji" - wyznał w podkaście.