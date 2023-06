Cristiano Ronaldo relaksuje się na luksusowym jachcie, ale zaraz... Co on ma na paznokciach u stóp?

Piłkarze niemal przez cały rok mają bardzo napięty kalendarz, dlatego wykorzystują każdą okazję na odpoczynek i możliwość spędzenia czasu ze swoją rodziną. Ostatnio sam Robert Lewandowski pochwalił się zdjęciem z Anną, ale spotkało się to z bardzo negatywnym odzewem internautów. Na szczęście podobnych reakcji nie ma na profilu Cristiano Ronaldo, który spakował walizki i wyjechał na słoneczną Sardynię. Na jego Instagramie pojawiło się już wiele wakacyjnych kadrów, a na niektórych z nich piłkarz ma czarne paznokcie. Dlaczego?

Dlaczego Cristiano Ronaldo ma czarne paznokcie?

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodrigez chętnie dzielą się w mediach społecznościowych wakacyjnym wypoczynkiem. Jak można się domyślić - jest bardzo luksusowo. Wynajęli ogromny jacht, na który zaprosili także swoich przyjaciół. Ich główne zajęcie to kąpanie się w morzu, opalanie i prezentowanie niesamowitych sylwetek. Zdjęcia z ich luksusowego wypadu możecie zobaczyć w naszej galerii.

Jedna z fotografii jest szczególnie interesująca. Widzimy na nim relaksującego się Cristiano, który zalotnie pozuje przed obiektywem, prawdopodobnie swojej partnerki. Ma na sobie tylko kąpielówki i zegarek (zakładamy, że równie luksusowy, co sam jacht). Nie da się jednak nie zwrócić uwagi na jego stopy. Dlaczego jego paznokcie są pomalowane na czarny kolor?

Odpowiedź może was zaskoczyć. Chodzi prawdopodobnie o... bezpieczeństwo. Według niemieckiego portalu Bild, sportowcy malują paznokcie lub pokrywają je warstwą ochronną, aby chronić je przed grzybami i bakteriami. To samo mają robić również inny sportowcy, a do nich zalicza się były mistrz wagi ciężkiej UFC, Andrei Arlovski czy Mike Tyson. Wiedzieliście, że Cristiano właśnie dlatego maluje swoje paznokcie na czarno?