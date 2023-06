Iga Świątek umacnia pozycję najlepszej polskiej sportsmenki. Pierwsza rakieta świata dopiero co jak burza przeszła przez tegoroczny French Open, utrzymując wywalczoną już w 2022 roku pozycję liderki w grze pojedynczej kobiet. Świątek może mówić o sukcesach nie tylko na korcie. Pod koniec czerwca przedstawiciele Oshee poinformowali, że tenisistka została nową ambasadorką marki. "Iga jest absolutnie numerem jeden na świecie, jeśli chodzi o polskich sportowców" - mówi szef marketingu Tadeusz Czarniecki w rozmowie z serwisem WirtualneMedia.

Iga Świątek ambasadorką Oshee. Przedstawiciele nazywają ją numerem jeden

Czarniecki wytłumaczył, że dla marki istotne jest nie tylko to, co Świątek reprezentuje na korcie, ale też jakim jest człowiekiem. Podkreślił, że sportsmenka nie ma problemów, aby wypowiadać się na odważne tematy jak wojna w Ukrainie czy kwestie zdrowia psychicznego. "No i chyba też wszyscy nie mamy złudzeń. Jeżeli chodzi o polskiego sportowca numer jeden w tej chwili, to jest to Iga Świątek" - dodaje szef marketingu Oshee. Oznacza to, że "gówniara z paletkom" zgarnęła Robertowi Lewandowskiemu już nie tylko tytuł sportowca roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego. To właśnie kapitan polskiej reprezentacji był wcześniej ambasadorem Oshee. Funkcję tę pełnił przez trzy lata.

Rzekomy konflikt "Lewego" ze Świątek to oczywiście tylko żart stworzony przez internautów na potrzeby memów. Nawiązała do niego zresztą sama tenisistka, gdy dziękowała za nagrodę podczas tegorocznej gali Plebiscytu Sportowego. "Mam nadzieję, że moje przyszłe występy też będą udane. Wiem, że "gówniara z paletkom" dostarczyła tych emocji w zeszłym sezonie" - zażartowała.