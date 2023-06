Katarina Tichonowa jest młodszą córką Władimira Putina. Kobieta ma 37 lat i od jakiegoś czasu mieszka w Niemczech. Niedawno niemieckie media podawały, że Tichonowa zainwestowała w wygląd. Tak bardzo chciała być piękniejsza, że wybrała nawet zabiegi polecane przez samą Kim Kardashian. Ich cena przyprawia o zawrót głowy, ale akurat córka Putina może sobie pozwolić na wszystko, czego tylko dusza zapragnie.

Córka Putina poprawiła wygląd. Chciała być jak Kardashianka?

Według niepotwierdzonych informacji, prezydent Rosji ma troje dzieci ze związku z Aliną Kabajewą. Natomiast z małżeństwa z Ludmiłą Aleksandrową ma dwie dorosłe córki. Maria ma 38 lat, a Katerina 37. W mediach trudno znaleźć ich najnowsze zdjęcia. Wiadomo jednak, że młodsza kobieta, ponoć jakiś czas temu zainwestowała w urodę. Miała nawet wybrać uwielbiane zabiegi Kim Kardashian, która kocha majstrować przy swoim wyglądzie. Jak donosiła rok temu niemiecka gazeta "Bild", by walczyć z upływającym czasem, Tichonowa zawitała do kliniki medycyny estetycznej w Monachium. Katarina miała mieć wykonywany m.in. "wampirzy lifting", polecany przez Kim Kardashian. Polega on na pobraniu krwi, która następnie jest odwirowywana. Później osocze bogatopłytkowe jest wstrzykiwane w skórę. Dzięki temu ta wydaje się młodsza, bardziej napięta i promienna. W klinice, którą miała odwiedzić córka dyktatora, jeden taki zabieg kosztuje ponad 4,3 tysiąca funtów (23 tysiące złotych).

Cena nie jest tak ważna, jak fakt, że teraz okazuje się, że NATO ma biomateriał i DNA Putina. Aż strach pomyśleć, co mogą z tym zrobić - stwierdził niemiecki tabloid.

Poza tym Katarina miała również wykonywany zabieg z użyciem toksyny botulinowej, która unieruchamia mięśnie twarzy. Wstrzykiwano jej też kwas hialuronowy. Niestety póki co paparazzi nie zrobili jej zdjęć, na których byłoby widać efekty zabiegów.

Córka Władimira Putina Fot. YouTube.com/@derspiegel

Informacje o młodszej córce Putina. Kim jest?

Katarina Tichonowa urodziła się w Dreźnie w 1986 roku. Uczęszczała do niemieckiej szkoły w Moskwie. Ukończyła studia azjatyckie na Sankt Petersburg State University, posiada tytuł magistra fizyki i matematyki. Była związana z miliarderem Nikołajem Szamałowem, który jest przyjacielem jej ojca. Związek nie przetrwał, a Katarina zaczęła spotykać się z tancerzem baletowym, Igorem Zełenskim, z którym ma sześcioletnie dziecko.