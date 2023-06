Masowe zwolnienia w "Dzień dobry TVN" nastąpiły tuż przed wakacjami. W lipcu i sierpniu śniadaniówka emitowana jest tylko co prawda tylko w weekendy, jednak stacja i tak musiała wypełnić lukę po gospodarzach, z którymi właśnie się pożegnano. Plejada dotarła do nazwisk dziennikarzy, którzy poprowadzą wakacyjne odcinki programu. Znalazły się wśród nich osoby, które do tej pory w "Dzień dobry TVN" pełniły nieco inne funkcje.

REKLAMA

Zobacz wideo Kalczyńska o macierzyństwie

Oto nowi prowadzący "Dzień dobry TVN"

Pracę w "Dzień dobry TVN" straciły m.in. Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek. Produkcja postanowiła stworzyć duet z ich dotychczasowych partnerów, a wakacyjnych odcinkach programu na antenie mamy zobaczyć Ewę Drzyzgę w parze z Krzysztofem Skórzyńskim.

Ewa Drzyzga KAPiF

Oprócz tego w roli gospodarzy sprawdzą się: Anna Senkara, która do tej pory relacjonowała wydarzenia z Wielkiej Brytanii, dziennikarka muzyczna Gabi Drzewiecka, ekspert od wydarzeń show-biznesowych Mateusz Hładki oraz znany z czytania komentarzy widzów Robert Stockinger. Więcej zdjęć nowych prowadzących "Dzień dobry TVN" znajdziecie w galerii na górze strony.

Postarzyliśmy prowadzących "PnŚ". Tak mogą wyglądać za kilka lat

Przypomnijmy, że pracę w "Dzień dobry TVN" straciło w sumie pięcioro pracowników. Oprócz Rozenek i Woźniak-Starak produkcja pożegnała także Małgorzatę Ohme, Andrzeja Sołtysika i Annę Kalczyńską. Po tym, jak gospodarze śniadaniówki komentowali w mediach społecznościowych informacje o zmianach, wynika, że decyzją stacji byli dość zaskoczeni. Jak udało nam się ustalić, zmiany w obsadzie "Dzień dobry TVN" to dopiero początek. Pracownik TVN zdradził Plotkowi, że stacja chce zwiększyć oglądalność również m.in. poprzez zmianę studia. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.