Sara i Artur Borucowie w czerwcu wybrali się na wakacje. Polecieli na Mykonos, gdzie spędzali czas m.in. z Ewą Chodakowską. Narodziła się przyjaźń między nimi, a trenerka nie ukrywała, że jest zachwycona tym, jakimi osobami się okazali. Małżonkowie wypoczywali także na plaży, a zdjęciami chwalili się na Instagramie. Jedno z nich szczególnie poruszyło internautów. I to aż z dwóch powodów.

Sara Boruc reaguje na komentarze. Internauci mają do nich zarzuty

Borucowie dodali to samo ujęcie, zrobione podczas leżakowania. Pozują we dwoje, Sara okazuje czułość mężowi. To, co zwróciło uwagę, to jej forma. Internauci zachwycają się w komentarzach wyglądem jej brzucha, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Ale to niejedyna kwestia, która podgrzała atmosferę wśród obserwatorów kont małżonków. Nie spodobało im się... miejsce, do którego wyjechali.

"Grunt, ze Grecja i Cyklady, ale Mykonos to już trochę obciach" - zaczęła internautka. Niektórzy dopytywali, o co jej chodzi i dlaczego tak uważa. Kobieta odpisała i podzieliła się swoim podejściem do tego miejsca. "To wyspa zadeptana przez turystykę. Bogacze i aspirujący walą tam drzwiami i oknami, podczas gdy obok są przecudowne autentyczne, a przez to naprawdę elitarne wyspy. Nakręcanie spirali komercji nie jest godne pochwały i tyle" - uważa. Głos zabrała Sara Boruc, która wyjaśniła, dlaczego wybrali akurat ten kierunek.

Latamy tam niezmiennie od 15 lat. Tam wzięliśmy ślub. To było nasze miejsce długo przed tym, jak dowiedzieli się o nim turyści… - zwróciła się do internautki.

Najwidoczniej wypowiedź żony Artura Boruca trafiło do użytkowniczki Instagrama. Ta odpisała, że rozumie już i życzyła małżonkom "dobrego czasu". Przy okazji poleciła im wyspę, w której sama jest zakochana. Poniżej możecie zobaczyć, jak Ewa Chodakowska spędzała czas z Borucami. Więcej zdjęć małżonków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.