Zespół Pectus powstał w 2005 roku. Tworzą go głównie bracia, liderem grupy jest Tomasz. Szczepanikowie w 2018 roku pojawili się w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie na jaw wyszło kilka tajemnic członków zespołu. Zdarzało się, że mieli te same dziewczyny - taka sytuacja zdarzała się głównie między bliźniakami - ale to nie wszystko. Tomasz Szczepanik przyznał się, że miał narzeczoną, którą zostawił.

Tomasz Szczepanik z Pectusa zostawił narzeczoną. Przyczyną inna kobieta

Szczepanik zerwał z narzeczoną dziewięć dni przed ślubem. "Kiecka wisiała w szafie. Specjalnie jechałem do Warszawy po nią. Zakochałem się w kimś innym. W swojej obecnej menadżerce" - wyznał w show Wojewódzkiego. Jak zareagowali jego bliscy? "Połowa rodziny była zdruzgotana, a druga uważała, że jestem bohaterem" - dodał. Nie ukrywa, że nie żałuje, bowiem do tej pory tworzy szczęśliwy związek z Moniką Paprocką-Szczepanik.

Lider zespołu nieco więcej szczegółów z tej historii zdradził później. W rozmowie z TVP Kobieta ujawnił, jak poinformował narzeczoną o swojej decyzji. " Powiedziałem jej wprost, wydawało mi się to nieuniknione. Powiedziałem jej, że 'nie mogę cię oszukiwać po fakcie'. Nie jestem na to gotowy w tym momencie i do ślubu nie dojdzie" - zdradził. Co więcej, Paprocka miała też wtedy męża, ale rozwiodła się z nim dla Szczepanika. Była matką dwójki dzieci. "Żyjemy w rodzinie patchworkowej" - podkreślił lider zespołu Pectus. Razem z żoną doczekali się syna Stasia. Szczepanikowie są nie tylko małżonkami, lecz Monika jest także jego menadżerką. Jak udaje im się to wszystko pogodzić? Przeczytacie o tym TUTAJ.

