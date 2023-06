Pamiętacie odcinki kultowego "Idola"? Ania Dąbrowska wzięła udział w pierwszej edycji programu w 2002 roku, ale zajęła zaledwie ósme miejsce. Program zwyciężyła wtedy Alicja Janosz, a trzecie miejsce zajął Szymon Wydra, którego przygoda z muzyką zaczęła się już wiele lat wcześniej. Rok temu jego zespół Carpe Diem świętował już 30-lecie działalności. Swego czasu cała Polska nuciła przeboje grupy takie jak m.in. "Teraz wiem", czy "Życie jak poemat". Kapelę Wydra założył jako 16-latek. Inspirował się twórczością zespołów Marillion i Pink Floyd. Jak się okazuje, ojciec muzyka nie popierał jego pasji.

Szymon Wydra muzyką zajął się jako nastolatek. Nie mógł liczyć na wsparcie ojca

Szymon Wydra wyznał w jednym z wywiadów, że kiedy zajął się muzyką, jego ojciec był temu przeciwny. "Muzykowanie uważał za stratę czasu. Radził: »Graj, synu, na weselach, przynajmniej będziesz miał z czego żyć«". On sam wolał jednak karierę estradową i konsekwentnie podążał swoją drogą" - powiedział lider zespołu Carpe Diem wywiadzie dla Gali z 2007 roku. Trudne relacje i nieporozumienia z ojcem skłoniły go do wczesnej wyprowadzki z domu rodzinnego.

Od ojca wyprowadził się jako 19-latek. Na początku wynajął niewielki nieogrzewany pokój i samodzielne życie zaczynał w siermiężnych warunkach. "Były tylko prycza i szafa. Spałem w dziesięciu swetrach, pod kilkoma kołdrami. Żeby nie umrzeć z zimna, ogrzewałem się suszarką do włosów. Myć się chodziłem na dworzec" - wyznał w rozmowie z "Galą". Zanim osiągnął pierwsze sukcesy w muzyce, zarabiał m.in. jako ochroniarz, serwisant, sprzątacz i sprzedawca. Przełomem w jego karierze był występ w "Szansie na sukces" i "Idolu".

Uważam, że udział w programie "Idol" czy "Szansie na sukces" był bardzo pozytywnym okresem w moim życiu i decyzja, by tam wystąpić, była słuszna, bo dzięki tej decyzji stworzyłem sobie szansę na spełnienie marzeń, które przecież nikomu nie szkodzą, a jedynie mogą też i innym sprawić radość - wyznał w rozmowie z portalem NetFan.pl.

Szymon Wydra w nowej roli. Posłuchacie go w Radiu Radom

Szymon Wydra w maju 2023 roku podjął się nowego wyzwania zawodowego. Muzyk dołączył do ekipy Radia Radom, gdzie poprowadzi audycję "Paczka Radomskich". "Program będzie poświęcony wielu gatunkom muzycznym, począwszy od tych popularnych, a skończywszy na tych mniej granych przez polskie rozgłośnie radiowe. (...) Gośćmi programu będą ludzie związani ze sztuką. Chciałbym, aby audycja promowała również młodych artystów" - wyznał w rozmowie z serwisem Wirtualne Media.