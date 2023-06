Sława Przybylska to legendarna polska piosenkarka. Na swoim koncie ma siedemnaście płyt. Ostatnia z nich została wydana na przełomie kwietnia i maja 2023 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo

Sława Przybylska ma niską emeryturę. Wciąż koncertuje i promuje nową płytę

Jak się okazuje, wiek (gwiazda polskiej estrady ma już 90 lat!) nie przeszkadza jej w tym, by wciąż zajmować się pracą. Artystka właśnie promuje najnowszą płytę i cały czas koncertuje.

Ciągle dostaję propozycje występów. Jestem szczęśliwa, że nie zostałam zapomniana i odstawiona na bok, bo wciąż mi się chce śpiewać. Moje życie trwa - powiedziała niedawno w rozmowie z magazynem "Retro".

Odkryciem Ameryki nie jest fakt, że Przybylska nigdy nie pracowała na etacie. To oznacza, że nie może liczyć na zbyt duże świadczenia z ZUS-u. Ale na pieniądzach nigdy jej nie zależało, bo - jak sama podkreśla - "oddycha śpiewaniem".

Mnie na pieniądzach nie zależy. Nie występowałam po to, żeby się wzbogacić. Pamiętam, jak w latach sześćdziesiątych jedna z moich koleżanek koncertowała od rana do nocy, żeby zbudować dom. Mnie to nie interesowało - wyznała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Sława Przybylska chciałaby umrzeć na scenie. Codziennie budzi się z wiarą, że czeka ją piękny dzień

Artystka nie ukrywa, że świetną formę zawdzięcza nie tylko temu, że robi to, co kocha. Ważne dla niej jest, by patrzeć w przyszłość optymistycznie.

Codziennie budzę się z radością i wierzę w to, że dzień będzie wspaniały. I oczywiście staram się, by tak właśnie było - powiedziała "Życiu na gorąco".

Czas płynie, a my przemijamy. Trzeba się starać, aby każdy dzień przeżyć pięknie, a wtedy to przemijanie jest jakby niezauważalne. Jeśli mamy powód albo jeśli wypracujemy powód, ażeby się cieszyć i żeby przekazywać jak najlepsze myśli, jak najlepsze fluidy dla ludzi i otoczenia, to wtedy przemijanie jest tak naturalne, jak naturalną rzeczą będzie śmierć - napisała w wydanym z okazji 60-lecia pracy artystycznej albumie "Radosny smutek przemijania".

Sława Przybylska nie została zaproszona do Opola. "I tak bym nie pojechała"

Sława Przybylska chciałaby nigdy nie stracić takiej życiowej energii. Marzy o tym, by umrzeć na scenie.

Hanka Bielicka marzyła o tym, by umrzeć na scenie, niestety zmarła w szpitalu, więc ja mogę za nią powtórzyć, że chcę umrzeć na scenie: śpiewam, śpiewam i nagle mnie nie ma, to byłoby cudowne - mówi, jak podaje "Pomponik".

Sława Przybylska ma niską emeryturę. Ale nie narzeka KAPIF

Sława Przybylska ma niską emeryturę. Ale nie narzeka KAPIF