Od 18 czerwca trwały poszukiwania łodzi podwodnej Titan, na której znajdowało się pięciu pasażerów. Wśród nich był m.in. Shahzada i Suleman Dawoodowie. Później okazało się, że 19-latek bał się wyprawy, ale zgodził się, by zrobić przyjemność ojcu. Niestety, miało dojść do implozji i wszyscy zginęli. Teraz trwa ustalanie przyczyn katastrofy, ale maile dyrektora generalnego firmy OceanGate, które wyciekły, szokują. Przeczytacie o tym TUTAJ. To zdarzenie wstrząsnęło światem, a teraz okazuje się, że o tragedii mógł mówić już wcześniej Krzysztof Jackowski.

Krzysztof Jackowski mówił o katastrofie Titana?

Krzysztof Jackowski zebrał sporo fanów, którzy śledzą jego nagrania, w których dzieli się swoimi wizjami. Niedawno mówił m.in. o tym, że czekają nas spore podwyżki, a także nie miał dobrych wieści na wakacje. Ci zagorzali dokonali odkrycia. Ich zdaniem jasnowidz z Człuchowa już wcześniej głosił o tragedii Titana. Odkopali jego wizję sprzed dwóch lat, w której prawił o uwięzionych ludziach.

"Człowiek lub dwóch albo trzech ludzi w czymś metalowym, żyją, nie mogą z tego wyjść. Jest walka z czasem o ich życie. Takie coś mi się skojarzyło. Kompletnie. Nie wiadomo, do czego to przyłożyć" - usłyszeli jego odbiorcy w 2021 roku. To, co może mrozić krew w żyłach, to fakt, że nagranie trafiło do sieci w czerwcu. Dwa lata później w tym samym miesiącu doszło do katastrofy.

Rzecz bardzo charakterystyczna. Powtarzam jeszcze raz. Kojarzy mi się coś prostokątnego, metalowego. Jedna, dwie lub trzy osoby są w tym czymś. Walka z czasem, żeby ich uratować. Nie wiem, do czego to przykleić, ale zobaczymy - dodał wtedy.

Teraz jego słowa nabierają nowego znaczenia. Łódź podwodna zbudowana była z włókna węglowego, a wycieczki, które odbywały się co roku, można było wykupić od 2021 roku. Do katastrofy doszło więc podczas jej trzeciej wyprawy. Specjaliści donoszą o tym, że przyczyną była implozja. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

