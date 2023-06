Bruce Willis to ceniony amerykański aktor, który zagrał m. in. w "Szklanej pułapce", "Szóstym zmyśle" czy "Pulp Fiction". Gwiazdor musiał przerwać karierę ze względów zdrowotnych - zmaga się bowiem z demencją czołowo-skroniową. Na co dzień pomaga mu jego ukochana Emma Heming Willis, z którą doczekał się córek Mabel i Evelyn. Żona aktora spełnia się jako mama, co możemy zauważyć na Instagramie.

Żona Bruce'a Willisa podąża Aleją Gwiazd. Wstąpiła także po zdjęcie do "męża"

Bruce Willis na rodzinnej wycieczce. Widać, że jest szczęśliwy

Bycie w legendarnej Alei Gwiazd to niemały zaszczyt. Trafiają do niej najlepsi aktorzy, do których bez wątpienia należy Bruce Willis. Żona gwiazdora zabrała córki na wycieczkę do najbardziej popularnych hollywoodzkich miejsc. Zrobiły sobie zdjęcie z gwiazdą Willisa z 2006 roku oraz odwiedziły muzeum Madame Tussauds Hollywood, w którym znajduje się podobizna aktora. Woskowa figura została wykonana z najwyższą starannością. Córki były zachwycone i jednocześnie rozbawione sytuacją. Taka wycieczka już kiedyś miała miejsce - widać to po zdjęciu porównawczym sprzed lat.

Robiliśmy to już wcześniej, w 2018 roku - oznajmiła żona aktora na InstaStories.

Żona Bruce'a Willisa jest najbardziej wzruszona tym, jakim jest ojcem

Sukcesy na ekranie to jedno. Żadna z ról nie jest tak ważna, jak bycie ojcem piątki dzieci. Willis ma trzy pociechy z poprzedniego związku, a dwie z obecnego. "Dzień Ojca to czas refleksji nad głębokim uznaniem i szacunkiem, jaki mam dla Bruce'a, gdy patrzę, jakim ojcem jest dla naszych dzieciaków. Choć to, czego ich uczy, może nie być konwencjonalne, przetrwa pokolenia. Bezwarunkowa miłość, dobro, siła, zdolność do współczucia, cierpliwość, hojność, odporność. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla najwspanialszego taty, jakiego znam" - oznajmiła dumna z męża Emma Heming Willis na Instagramie. Więcej o tym przeczytacie tutaj.

