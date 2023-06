Anastazja z Wrocławia miała przed sobą całe życie. Wszystko zmienił dramat, który rozegrał się na początku czerwca 2023 roku. 27-latka została znaleziona w workach na wyspie Kos. Potencjalny sprawca morderstwa to 32-latek z Bangladeszu, który nie przyznaje się do winy. Tymczasem policja ma już coraz mniej wątpliwości co do niego.

Zabójstwo Anastazji. Podejrzany wysłał SMS-a, który mówi wiele

Portal dimokratia.gr informuje, że udało się dotrzeć do wiadomości wysyłanych przez 32-latka z Bangladeszu. Wyczyścił dane, ale eksperci byli od niego sprytniejsi. Podejrzany w sprawie wysłał do swoich kolegów z Bangladeszu, którzy mieszkają we Włoszech niepokojącą wiadomość. Z jakim komunikatem podzielił się z nimi 32-latek?

Zrobiłem coś strasznego i muszę opuścić Grecję - czytamy na portalu.

