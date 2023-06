Robert Lewandowski należy do grona najpopularniejszych Polaków. Jego osiągnięcia sportowe zostały docenione w Polsce i za granicą. Niedawno piłkarz zaczął wakacje i odpoczywa obecnie w towarzystwie najbliższych. W czasie wolnym nie robi przerwy od siłowni, co możemy zaobserwować na jego Instagramie. Najnowszy post przedstawia Lewandowskich na sali treningowej. Jakie komentarze pod nim znajdziemy? Polscy kibicie nie mieli litości.

Lewandowscy pozują po skończonym treningu, a w komentarzach zagrzmiało

"Najlepszy partner na siłowni" - podpisał krótko zdjęcie sportowiec, na którym widzimy go razem z żoną. Lewandowscy od lat motywują innych do dbania o swoje zdrowie. Ich sylwetki robią wrażenie, ale nie tym razem. Kibice zaczęli wypominać w komentarzach ostatni mecz Polski z Mołdawią, który zakończył się wynikiem 2:3. Lewandowski strzelił jedną z dwóch bramek. Przegrana zawsze powoduje poruszenie. Niektórzy mają pretensje do kapitana drużyny, że ten nie przeprosił za ostatnią grę przed kamerami. "Rozumiem, że to są ciężkie przygotowania, by uniknąć kolejnego blamażu z potężną Mołdawią?" - czytamy w komentarzach. Jeden z internautów napisał:

Wypadałoby najpierw przeprosić za występ reprezentacji z Mołdawią, a potem wrzucać radosne zdjęcia.

Co się stało po przegranym meczu z Mołdawią?

"Po zakończeniu meczu, kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, nie mógł uwierzyć w to, co się wydarzyło. Zamiast opuścić boisko, przez dwie minuty spacerował po murawie w kółko" - mówił Przemysław Langier z Goal.pl. Poza Lewandowskim bramkę strzelił także Arkadiusz Milik. Ten mecz odbił się szerokim echem w mediach. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

