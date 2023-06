Magda Gessler jest jedną z najpopularniejszych Polek, która zasłynęła dzięki formatowi "Kuchenne rewolucje". Restauratorka chętnie dzieli się życiem prywatnym, a szczególnie tym, jak spędza czas w rodzinnym gronie. Bardzo często towarzyszą jej córka Lara Gessler wraz z dziećmi - Neną i Bernardem. Celebrytka jest wręcz zachwycona wnuczętami i niebawem będzie miała kolejny powód do radości. Jej syn spodziewa się pierwszej pociechy.

Zobacz wideo Lara Gessler o najtrudniejszej stronie macierzyństwa. Jej związek wygląda teraz inaczej

Syn Magdy Gessler niebawem zostanie ojcem

Magda i Lara Gessler w przeciwieństwie do Tadeusza Müllera są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. W czasie kiedy one pozostają w stałym kontakcie z fanami, on od czasu do czasu wstawia zdjęcia na Instagrama z kulinarnych podróży, a te z żoną to rzadkość. Zakochani raczej nie ujawniają szczegółów życia prywatnego i planów na przyszłość, jednak bywają wyjątki. Syn restauratorki opublikował zdjęcia Małgorzaty, na których dostrzegamy spory brzuch ciążowy. Para już lada dzień powita na świecie pierwsze dziecko.

Tadeusz Muller pokazał ciężarną żonę Instagram @tadeusz_muller

Magda Gessler ujawniła termin porodu synowej

Choć Tadeusz Müller do tej pory nie ujawniał, że jego żona jest w ciąży, kilka miesięcy wcześniej wyręczyła go Magda Gessler. Restauratorka w jednym z wywiadów rozpływała się nad wnukami i nie wytrzymała. Zdradziła, że jej syn wraz z żoną w lipcu powitają na świecie pierwszą pociechę. "To jest dla mnie najważniejsze, że mam wnuki. Jestem w nich zakochana po uszy, ale moje dzieci są równie zajęte, jak ja i to jest niesamowite. To oni często nie mają dla mnie czasu, a nie ja dla nich. Kolejny wnuk pojawi się w lipcu" - mówiła Gessler.

Tadeusz Muller pokazał ciężarną żonę Instagram @tadeusz_muller

Tadeusz Muller z żoną Instagram @tadeusz_muller