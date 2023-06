Przed laty związek Andrzeja Łapickiego z Kamilą Mścichowską budził wiele emocji w polskim show-biznesie. Aktor poznał ukochaną w redakcji miesięcznika "Teatr", gdzie pisał felietony. Pobrali się niedługo później, 5 czerwca 2009 roku, a szczegóły ceremonii zachowali w tajemnicy. Mimo tego chętnie pozowali na ściankach i opowiadali o smaczkach prywatnego życia. Kamila Łapicka robiła w tym czasie medialną karierę i przez pewien czas pisywała felietony do miesięcznika "Pani". Jednak po śmierci męża w lipcu 2012 roku powoli przestała gościć na łamach prasy, a media z czasem straciły zainteresowanie życiem młodej wdowy.

Kamila Mścichowska nie dostała spadku po zmarłym mężu

Andrzej Łapicki trzy lata po ślubie zmarł. Żona Kamila nie otrzymała po nim spadku, została bowiem przez aktora pominięta w testamencie. Niektóre osoby informowały, że Łapicki na chwilę przed śmiercią miał żałować małżeństwa z Mścichowską. "Wychodziła rano, wracała wieczorem, zachłysnęła się karierą, którą zaczęła robić dzięki jego nazwisku. Musiał zamawiać taksówkę, żeby jeździć na dializy" - twierdził informator tygodnika "Na Żywo".

Andrzej Łapicki wywołał skandal, żeniąc się z 25-latką. Przed śmiercią ją wyrolował

Sześć lat po śmierci Andrzeja Łapickiego krytycznie o jego związku z Kamilą Mścichowską wypowiedziała się córka, Zuzanna. Uważa ona, że ambicje kobiety nie podobały się zmarłemu aktorowi. "Ożenił się z młodą dziewczyną, która - co normalne - miała swoje zawodowe ambicje, a to się ojcu za szczególnie nie podobało. (...) Jego nieuchronne rozczarowanie tym małżeństwem wynikało z tego, że dziś nie ma już kobiet skrojonych na XIX-wieczną modłę. Ale jeśli jeszcze przez jakiś czas był szczęśliwy, to dlaczego miałabym to oceniać - powiedziała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów Ekstra".

Czym dzisiaj zajmuje się Kamila Mścichowska?

Kamila Mścichowska po śmierci męża całkowicie zniknęła z show-biznesu. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie przygotowuje monografię dotyczącą inscenizacji polskich dramatów historycznych powstałych w latach 2010-2020 w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 roku kobieta otworzyła bloga poświęconego jej największej pasji, zteatru.pl, ale od listopada 2021 roku nie ukazał się tam żaden wpis.

