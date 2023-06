Pamiętacie bajkową postać marynarza Popeye'a, który zyskiwał siłę po zjedzeniu szpinaku z puszki i miał ogromne ramiona i ręce? 25-letni Kirill Tereshin z Rosji jest jego rzeczywistą wersją. Dzięki wstrzyknięciu oleju w biceps ma monstrualnie rozrośnięte ręce, którymi chętnie chwali się na TikToku. Karykaturalny wygląd przyniósł mu ogromną popularność. Jego konto ma już prawie sześć milionów polubień. Kirill Tereshin postanowił wylecieć na Bali. Właśnie pochwalił się w sieci luksusową willą, w której mieszka od kilku miesięcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Nicole odeszła z sekty mormonów. Teraz edukuje na TikToku

Rosyjski Popeye pochwalił się luksusową willą. Ekstremalny wygląd ramion zyskał dzięki zastrzykom z oleju

Kirill Tereshin zyskał popularność w sieci dzięki nienaturalnie przerośniętym ramionom. Jak sam podkreślił, nie są efektem ciężkiej pracy na siłowni, ale iniekcjami z oleju. Dlaczego zdecydował się na tak ekstremalne modyfikacje ciała? Tereshin jako dziecko czuł się zakompleksiony z powodu szczupłego ciała i poddał się modyfikacjom, aby nabrać pewności siebie. "Kiedy miałem 16 lat grałem w gry komputerowe, byłem szczupły i miałem szyję jak gęś" - wyznał na YouTube. To właśnie dlatego jak sam tłumaczył, postanowił pójść na skróty i zamiast wybrać się na siłownię, powiększył swoje ciało niebezpiecznymi zastrzykami z oleju.

Na początku stosował zwykły olej roślinny, który dostępny jest w sklepie, ale ponieważ efekt szybko znikał zdecydował się na preparat składający się z oleju MCT, środka znieczulającego i alkoholu benzylowego. Dzięki ryzykownej kuracji obwód jego ramienia osiągnął 63 centymetry. Szybko okazało się, że w jego ciele powstał stan zapalny. Tiktoker błyskawicznie się wykurował, aby skupić się na karierze. Kirill Tereshin obecnie mieszka w luksusowej willi na Bali. To właśnie dla cieplejszego klimatu uciekł z małego miasteczka w Rosji. Na YouTube pochwalił się wnętrzem posiadłości. Kirill Tereshin otwarcie przyznał, że nie zajmuje się sprzątaniem, więc w willi panuje bałagan. Najważniejszym punktem w domu jest biurko, za którym stoi luksusowy basen, to właśnie tu tiktoker regularnie prowadzi live'y. Resztę pomieszczeń zobaczycie w nagraniu poniżej.

Biceps rosyjskiego Popeye'a pękł podczas walki

Dwa lata temu wydawało się, że nastąpił koniec kariery rosyjskiego Popeye'a. Kirill, ignorując wcześniejsze zalecenia lekarzy, dosyć często pojawiał się na ringu. Podczas walki MMA we wrześniu 2021 roku doszło do makabrycznej sytuacji. Bicepsy Tereshina po prostu... wybuchły. O feralnej walce Rosjaninowi do dziś przypominają blizny w okolicach ramion. Kirill zdaje się jednak nie przejmować konsekwencjami wstrzykiwania w ciało toksycznego oleju. Kilka miesięcy po tych wydarzeniach z dumą prężył sztuczne muskuły, ponadto zainwestował także w zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Obecnie jego usta i policzki są monstrualnie duże. Miejmy tylko nadzieję, że tym razem zdecydował się na wstrzyknięcie bezpieczniejszych substancji.

Kirill Tereshin Instagram, @kirilltereshin96

Kirill Tereshin Instagram, @kirilltereshin96

Kirill Tereshin Instagram, @kirilltereshin96

Kirill Tereshin Instagram, @kirilltereshin96