Heidi Klum i Tom Kaulitz od kilku lat są szczęśliwym małżeństwem. Muzyk jest młodszy od ukochanej o 16 lat, para nie przejmuje się jednak komentarzami hejterów. Niedawno modelka i gitarzysta wybrali się na wakacje do słonecznej Italii. Ostatnie zdjęcia zakochanych wywołały falę spekulacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Heidi Klum w różowo-czarnym bikini

Fani podejrzewają, że Heidi Klum jest w ciąży. Dowodem mają być ostatnie zdjęcia modelki

Heidi Klum i Tom Kaulitz spędzają beztroskie chwile w słonecznych Włoszech. Choć od ich ślubu minęło już kilka lat, nadal są szaleńczo zakochani i nie szczędzą sobie czułych gestów. Jeden z nich wywołał falę plotek. Fani zaczęli podejrzewać, że modelka może być w ciąży.

Na instagramowym profilu portalu New York Post opublikowano zdjęcia pary, na których Tom Kaulitz czule gładzi po brzuchu swoją ukochaną. Pod postem od razu pojawiły się komentarze fanów modelki, którzy doskonale wiedzą, że Klum marzyła o dziecku. W lutym Heidi pojawiła się w programie "Jennifer Hudson Show" i przyznała, że rozważa powiększenie rodziny i chciałaby mieć dziecko z Tomem. "To wszystko zależy od dnia. Czasami bardzo tego chcę, a innego dnia mam zupełnie inne nastawienie" - powiedziała w programie.

Sokołowska na wakacjach z synem. Zdjęcia urocze, ale opis bardzo refleksyjny

Heidi Klum pierwsze dziecko urodziła w 2004 roku ze związku z włoskim biznesmenem Flavio Briatore. Leni Olum Klum niedawno zaczęła karierę jako modelka. Po rozstaniu Heidi związała się z muzykiem Sealem i ma z nim trójkę dzieci. "Wiesz, to jest mnóstwo roboty. Robiłam to już cztery razy. Przez osiem miesięcy karmiłam piersią, a potem znowu byłam w ciąży. Trzy razy z rzędu. Teraz odczekałam dużo czasu, więc może to jest idealny moment" - wyznała w programie Klum. Najstarsza córka modelki, Leni niedawno skończyła 18 lat, jej syn Henry 17, Jonah 16, a najmłodsza pociecha Lou ma 13 lat. Fani Klum mocno jej kibicują. "Cudownie, jak byłaby w ciąży, wspominała, że o tym marzy" - czytamy w komentarzach.

Zamiast ścianek woli ciepło rodzinnego domu. Mimo to nie brakuje z nią skandali

Późne macierzyństwo staje się coraz popularniejsze. Wiele polskich i zagranicznych gwiazd zdecydowało się na powiększenie rodziny po czterdziestce. Znana z "Top Model" Katarzyna Sokołowska zaszłą w ciążę w wieku 49 lat i dziś jest szczęśliwą i spełnioną mamą. "Jestem przekonana, że właśnie teraz będę mogła mu poświęcić więcej czasu i uwagi niż dziesięć lat wcześniej. Jestem spełniona, ustabilizowana bardziej niż niektóre młode matki, nie muszę dokonywać trudnych wyborów" - wyznała w rozmowie z "Twoim stylem". Myślicie, że Heidi Klum i Tom Kaulitz faktycznie spodziewają się potomka? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Heidi Klum Instagram/ @heidiklum

Heidi Klum ma dorosłą córkę. Leni poszła w ślady znanej mamy

Najstarsza córka Heidi Klum, Leni ma już 18 lat i robi karierę w modelingu. Pociecha celebrytki postanowiła, że pójdzie w ślady mamy już w wieku 12 lat. Modelka nie chciała jednak, aby jej pociecha tak wcześnie weszła do świata show-biznesu.

Leni Klum Fot. Leni Klum / Instagram

Teraz kiedy Leni jest już dorosła, znana mama wspiera ją z całych sił. Panie wystąpiły nawet razem na okładce niemieckiego Vougue’a. Nastolatka ma już na swoim koncie kilkanaście sesji okładkowych, chodzi także po wybiegach największych światowych projektantów.