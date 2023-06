Jakub Rzeźniczak udzielił dwugodzinnego wywiadu Żurnaliście. Zadbał o to, by skrytykować Ewelinę Taraszkiewicz i Magdę Stępień od góry do dołu. Matkę Inez nazwał "dziewczyną na telefon", matce Oliwiera zarzucał chorobliwą zazdrość. Został też zapytany w rozmowie o obecność w mediach po śmierci synka. Ze łzami w oczach odpowiedział.

Zobacz wideo Rzeźniczak wyrzuca narzeczoną poza burtę

Jakub Rzeźniczak mówi, co myśli o wywiadach Magdy Stępień po śmierci Oliwiera

Mały Oliwier zmarł na rzadką odmianę raka wątroby niemalże rok temu. Chłopiec ostatnie pół roku życia spędził w szpitalach, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety choroba tym razem okazała się silniejsza. Magda Stępień i Jakub Rzeźniczak po śmierci dziecka zniknęli na krótko z mediów społecznościowych. Nie byli już w związku, co więcej - piłkarz był już zaręczony z nową partnerką. Wydawało się, że ich drogi rozeszły się na dobre.

Paulina Nowicka i Jakub Rzeźniczak Fot. Instagram/paulinaa__nowicka

Pod koniec października 2022 roku, po ponad trzech miesiącach od śmierci Oliwiera, Magda Stępień udzieliła pierwszego wywiadu o tym, jak wygląda jej życie bez syna i jak przebiegała jego choroba. Nie minął nawet miesiąc, jak okazało się, że jej były wziął ślub z Pauliną Nowicką w Miami. Żurnalista, z którym Jakub Rzeźniczak rozmawiał, postanowił jednak najpierw spytać właśnie o wywiad Magdy Stępień:

Czułeś zniesmaczenie, kiedy Magda poszła do mediów i zaczęła udzielać wywiadów po tym wszystkim? - zapytał.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub. Jaka jest historia ich miłości?

Rzeźniczak odpowiedział na to pytanie ze łzami w oczach:

Po prostu nie wiem, jak była w stanie udzielać tych wywiadów w sensie fizycznym. Ja do tej pory mam taką przypadłość, że jak wypiję dwa piwa i ktoś mnie o to zapyta, to pękam, zaczynam mówić i po 1000 razy potrafię o tym mówić, ale nie potrafię utrzymać siebie, od razu się rozlatuję. Nie czułem zniesmaczenia, ale nie wiedziałem, że tak da się o tym mówić, tak po prostu. To było szybko - podsumował, jakby zapominając, że nie minął później nawet miesiąc po pierwszym wywiadzie byłej partnerki, jak sam wziął ślub w Pauliną Nowicką w Miami.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka już po ślubie. Pobrali się na plaży w Miami Fot. Instagram/ jakubrzezniczak25

Jakub Rzeźniczak rozlicza byłe partnerki, mówi o zdradzaniu byłej żony

W rozmowie z Żurnalistą Jakub Rzeźniczak postanowił przez ponad półtorej godziny rozliczyć się ze swoich poprzednich związków. Mówił m.in. o seryjnych zdradach, jakich dopuszczał się w małżeństwie z modelką Edytą Zając. Jego kochanką była wówczas Ewelina Taraszkiewicz, z którą jeszcze w czasie związku z Zając doczekał się córki. O niej Rzeźniczak powiedział wprost, że była kobietą, której początkowo płacił za seks. Następną medialną relacją był jego związek z modelką Magdaleną Stępień. Para rozstała się krótko po tym, jak Stępień oznajmiła, że jest w ciąży - Rzeźniczak miał zastanawiać się, czy lepiej będzie odejść jeszcze w czasie ciąży partnerki, czy już po porodzie. Zdecydował się na tę pierwszą opcję i krótko po rozstaniu poznał swoją obecną żonę Paulinę Nowicką. Około pół roku po narodzinach Oliwiera u chłopca wykryto rzadką odmianę nowotworu. Rozpoczęła się dramatyczna walka o życie, w czasie której matka stała na stanowisku, że pomoc znajdzie się w specjalistycznej klinice w Izraelu, zaś ojciec uważał, że odpowiednie będzie leczenie w Polsce. W międzyczasie matka jego córki zaczęła zabiegać o podwyższenie alimentów na dziecko.