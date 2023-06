Najman mocno o Rzeźniczaku. Nie zostawił na nim suchej nitki

Jakub Rzeźniczak uwielbia prowokować media. A te - chętnie o nim piszą. Tym razem jednak chyba nie ujdzie mu to na sucho. Po głośnym wywiadzie u Żurnalisty, Rzeźniczak nagrabił sobie na tyle, że odwracają się od niego nawet koledzy-sportowcy.

Rzeźniczak i "wizerunkowe sepuku". Najman w gorzkich słowach

Piłkarz nie gryzł się w język. Rzeźniczak rozgadał się w nim m.in. na temat początku jego znajomości z Eweliną Tarasiewicz - mamą jego córki, Inez. "Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem chyba 1500 złotych za dwie, trzy godziny. I tak to się zaczęło. Pierwsze dwa spotkania były płatne, a potem spotykaliśmy się tylko i wyłącznie na seks. Ja też w rozmowach z nią mówię przecież, że nigdy z nią nie byłem w żadnym lokalu na randce. My nigdy nie wypiliśmy nawet wspólnie kawy na mieście - dodał w tej samej rozmowie, udowadniając, że ich związek nie był poważny, a jedynie opierał się na intymnych spotkaniach" - mówił.

Ewelina Taraszkiewicz Fot. Instagram.com/ewelatarasz

Specjaliści od PR-u są pewni, że tym samym sportowiec popełnił "wizerunkowe sepuku", o czym pisaliśmy. Teraz w tej sprawie wypowiedział się Marcin Najman. "El Testosteron" nie zostawił na Rzeźniczaku suchej nitki.

Facet, który w wywiadzie na forum całej Polski, oznajmia, iż matka jego dziecka to dziewczyna na telefon, bardziej ubliża jej czy sobie? W moim odczuciu oczywiście ubliża sobie. Dobro dziecka w ogóle zeszło na dalszy plan. Dramat - napisał Najman na Instagramie.

Jakub Rzeźniczak Fot. Instagram.com/zurnalistapl

A Rzeźniczak? Zadowolony z siebie

Zdaje się jednak, że Rzeźniczak niewiele sobie z tego robi. Piłkarz wrzucił na swój Instagram zdjęcie z żoną, które opatrzył krótkimi... podziękowaniami. Okazuje się, że otrzymał mnóstwo wspierających wiadomości.

Chcieliśmy wam bardzo podziękować za tysiące wiadomości, które dziś otrzymaliśmy. Wasze wsparcie, słowa, które czytamy, pokazują nam, że warto się nie poddawać - napisał.

Jakub Rzeźniczak, Paulina Rzeźniczak Fot. @jakubrzezniczak25

Jakub Rzeźniczak fot. instagram/jakubrzezniczak25