Lizzo szturmem podbiła amerykański rynek muzyczny. Wystarczyły miesiące, aby jej sława rozprzestrzeniła się na cały świat. Jej utwory, takie jak "About Damn Time" stały się viralami w mediach społecznościowych. I to właśnie te platformy dały jej możliwość szerzenia poglądów, którymi chciała podzielić się ze swoimi fanami. Jednym z podejmowanych przez nią tematów są obecne standardy piękna. Nie ma co ukrywać - w Hollywood nie znajdziemy zbyt wielu kobiet o ciałach plus size, którym udało się przebić i zrobić oszałamiające kariery. W końcu Lizzo postanowiła zrobić coś bardzo odważnego i opublikować swoje nagie zdjęcie, które w żaden sposób nie zostało poddane retuszowi.

Lizzo pokazała swoje nagie ciało plus size

Na zdjęciu widzimy wokalistkę, która rozsiadła się na wielkim, szarym fotelu. Odpoczywa na nim całkowicie nago, a piersi zasłania jedynie rękami. Mimo że nie ma na sobie ubrań, fotografia nie jest wcale wulgarna - Lizzo wygląda naturalnie i z klasą. Śmiało pokazuje niedoskonałości ciała, czyli cellulit czy rozstępy. Ile gwiazd z pierwszych stron gazet zdecydowałoby się na taki krok? Jesteśmy pewni, że niewiele.

Jak można się domyślić, zdjęcie podzieliło internautów. Część z nich twierdzi, że Lizzo promuje niezdrowy tryb życia. W komentarzach można jednak przeczytać mnóstwo wpisów, w których fani doceniają postawę artystki. "Jesteś szczera i taka piękna!, "Dziękuję, że jesteś prawdziwa", "Wyglądasz niesamowicie" - czytamy po zdjęciem. A sama wokalistka przyznała, że zdarza się jej poprawiać zdjęcia przed publikacją w mediach społecznościowych.

Chcę pokazać wam wszystkim to nieedytowane zdjęcie. Teraz normalnie poprawiłabym brzuch i wygładziła skórę - czytamy w opisie.

Lizzo instagram/lizzobeeating

Gwiazdy bez makijażu

Może nie wszystkie gwiazdy tak ochoczo dzielą się zdjęciami nagich ciał, ale za to nie mają problemu z publikacją swojego naturalnego wizerunku. Teraz już nawet największe polskie celebrytki, takie jak Małgorzata Rozenek, Anna Lewandowska czy Zofia Zborowska chętnie dzielą się kadrami, na których pozują tuż po przebudzeniu czy po zakończonym treningu. Zresztą sami zobaczcie.

