Agnieszka Dygant ma za sobą role w wielu serialach, takich jak m.in. "Na dobre i na złe", "Prawo Agaty", czy "Fala Zbrodni". Największą popularność przyniosła jej rola przebojowej Frani Maj w serialu "Niania", gdzie zagrała u boku Tomasza Kota. Aktorka obchodziła ostatnio 50 urodziny i z tej okazji została mile zaskoczona przez ekipę "Dzień dobry TVN". Dygant jest jedną z tych gwiazd, które niechętnie dzielą się szczegółami z życia prywatnego w sieci. Niedawno zrobiła jednak wyjątek i pokazała wnętrze swojego warszawskiego mieszkania. "Ale fajnie jest pobyć w domu, kiedy nikt nie dzwoni, a Warszawa zmienia się w jakąś taką … wieś zieloną. A ja mam alergię i jestem usprawiedliwiona, że nie obecna na wszystkich możliwych aktywnościach zewnętrznych" - podkreśliła na Instagramie. Agnieszka Dygant jest także w trakcie budowania nowego domu. Podekscytowana kilkukrotnie opowiadała o tym przedsięwzięciu.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Dygant za kierownicą zastanawia się, dlaczego makijaż jest dla niej taki ważny

Agnieszka Dygant ucieka z Warszawy. Aktorka buduje dom na wsi. Projekt jest wyjątkowy

Agnieszka Dygant na początku roku pochwaliła się nowym domem na wsi. Aktorka zdecydowała się uciec od zgiełku miasta i wybrała wyjątkowy projekt budynku. Do przeprowadzki jeszcze daleko, bo miejsce jest w stanie surowym, ale już można podziwiać szkielet nowego lokum. "Dzisiaj przyjechałam do mojego domku, który na razie jest w surowym stanie. Ale to nie o to chodzi! On już jest piękny w mojej wyobraźni i już widzę, jak on będzie wyglądał. Dzisiaj spotykam się z jedną z firm, która będzie robiła okna. To jest wyzwanie, bo okno jest bardzo duże, okrągłe" - opowiedziała na InstaStories. Dygant podkreśliła, że kluczem do sukcesu jest otoczenie się wykwalifikowanymi fachowcami i czasem warto zaufać ich wiedzy i doświadczeniu i kurczowo nie trzymać się swoich pomysłów.

"ŚOPW". Agnieszka zniknęła z mediów społecznościowych. Podała powód

Jak się przechodzi proces budowy domu, to zaczyna się mieć pojęcie, na czym to wszystko polega. Te ustalenia, decyzje podejmowane z architektem i mężem-wężem - wyznała Agnieszka Dygant.

Agnieszka Dygant no dom wyda fortunę

Nowa posiadłość Agnieszki Dygant nadal jest w stanie surowym, ale już zapowiada się luksusowo. Wielkie okrągłe okno z widokiem na ogród z pewnością stanowi najbardziej przyciągającą uwagę część tego projektu. Jak donosi "Super Express" aktorka za dom zapłaciła zawrotną kwotę, a najwięcej wydatków jeszcze przed nią. "Rosnące koszty materiałów przy tak dużej powierzchni sprawiają, że stan surowy zamknięty może kosztować Agnieszkę Dygant ponad milion złotych. Do tego dochodzą koszty wykończenia i urządzenia. Łącznie mówimy więc o co najmniej dwóch mln" - wyliczyli dziennikarze tabloidu.