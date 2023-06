Księżna Yorku zmaga się rakiem piersi. Wydała specjalne oświadczenie

Sarah Ferguson jest byłą żoną księcia Andrzeja, brata Karola III. Para pobrała się w 1986 roku, jednak ich małżeństwo nie zdołało przetrwać próby czasu. Już dziesięć lat później doszło do głośnego rozwodu w atmosferze ogromnego skandalu. Choć Sarah Ferguson oficjalnie nie należy już do brytyjskiej rodziny królewskiej, to - za pozwoleniem royalsów - dalej posługuje się książęcym tytułem księżnej Yorku.

Sarah Ferguson zmaga się z poważną chorobą

Sarah Ferguson zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Poinformował o tym w niedzielę rzecznik księżnej. U Sarah wykryto raka piersi. Ferguson skierowano na operację i teraz jej stan jest stabilny. "U księżnej Yorku niedawno zdiagnozowano wczesną formę raka piersi, wykrytą podczas rutynowego badania mammografii. Powiedziano jej, że musi przejść operację, która zakończyła się sukcesem. Księżna otrzymuje najlepszą opiekę medyczną, a lekarze przekazali jej, że prognozy są dobre. Teraz wraca do zdrowia ze swoją rodziną" - przekazano w oficjalnym oświadczeniu.

Sarah Ferguson przeszła operację w szpitalu króla Edwarda VII w Marylebone w centrum Londynu. To właśnie tam od wielu lat leczeni są członkowie rodziny królewskiej. Rzecznik księżnej przekazał pracownikom ośrodka specjalne podziękowania za opiekę nad nią. "Księżna pragnie wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim z personelu medycznego, którzy wspierali ją w ostatnich dniach. Jest również ogromnie wdzięczna pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w wykonywanie badań mammograficznych, którzy wykryli jej chorobę, zwłaszcza że nie miała objawów i uważa, że jej doświadczenia podkreślają znaczenie regularnych badań" - czytamy w dalszej części oświadczenia.

Sarah Ferguson złożyła obietnicę królowej Elżbiecie II

Po śmierci królowej Elżbiety II pod opiekę księcia Andrzeja trafiły ukochane psy monarchini, Muick i Sandy. Oczywiście mieszkają z nim w tej samej posiadłości co Ferguson, więc ona także opiekuje się pupilami królowej. W jednym z wywiadów księżna Yorku wyznała, że na krótko przed śmiercią matka księcia Andrzeja powiedziała jej, że cieszy się z tego, że książę w tak trudnym okresie swojego życia ma kogoś u swego boku. Sarah Ferguson podkreśliła, że to właśnie dzięki tej trosce mogły się do siebie jeszcze bardziej zbliżyć.