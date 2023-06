Małgorzata Rozenek-Majdan często relacjonuje życie rodzinne za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej fani lubią szczególnie śledzić relacje z wojaży wakacyjnych gwiazdy. W 2021 roku Rozenek z rodziną wybrała się kamperem do Szwecji. W tym roku z kolei gwiazda będzie wypoczywać w Danii, a zdjęcia z tej podróży regularnie pojawiają się na Instagramie.

Małgorzata Rozenek-Majdan posprzeczała się z mężem

Małgorzata Rozenek-Majdan spędza tegoroczne wakacje podróżując kamperem. Celebrytka kilka dni przed wyjazdem relacjonowała sposób, w jaki przygotowuje się do wyjazdu. Przez dwa dni wraz z małżonkiem pakowała odpowiednie rzeczy do auta, aby niezbędne przedmioty mieć cały czas pod ręką. Okazało się jednak, że małżeństwo Majdanów nie pamiętało o wszystkich potrzebnych rzeczach i pomiędzy parą doszło do małej kłótni.

Radosław Majdan podczas krótkiego InstaStories powiedział do żony, że ma jej dosyć. Małgorzata Rozenek szybko wyjaśniła, o co jej mąż ma do niej pretensje. "Mój mąż ma mnie dzisiaj dosyć, to prawda, bo zapomniał adaptera do kabla" - powiedziała celebrytka. Później okazało się jednak, że również syn Staś ma pewne pretensje do mamy. "Nie zapomniałaś ty, ani tym bardziej nie zapomniałem ja, więc nie ma co się obrzucać winą. Nie chodzi o to, żeby szukać winnych. Rozwiązałem sytuację, ale i tak mam cię dosyć (...). Dzisiaj chyba pójdę na ten koncert. Idziesz ze mną Stasiu? Bo też chyba masz mamie coś do powiedzenia. Nie tylko ja mam cię dosyć" - podkreślił Majdan. Małgorzata Rozenek sprostowała, że jej syn był na nią obrażony z powodu nietrafionego prezentu. "A, bo ja dzisiaj skrytykowałam prezent, który Staś kupił" - powiedziała celebrytka podczas InstaStories.

Wakacje kamperem sposobem na idealny wypoczynek?

Jak widać, Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem Radosławem nie nudzą się na urlopie kamperem. Para aktywnie czas i nie brakuje również między nimi drobnych sprzeczek. Oczywiście, mowa tutaj o żartach, które tylko scalają rodzinę. A wy, co sądzicie o sposobie na spędzanie wakacji Małgorzaty Rozenek-Majdan?