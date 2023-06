Jakub Rzeźniczak udzielił emocjonalnego wywiadu Żurnaliście. Piłkarz ma za sobą kilka nieudanych relacji. Z byłymi partnerkami nie rozstawał się w zgodzie. W wywiadzie Rzeźniczak przyznał się, że pierwszą żonę zdradzał jeszcze przed małżeństwem. Wypowiedział się też w mało pochlebnych słowach na temat Eweliny Taraszkiewicz, z którą ma córkę Inez. Poświecił również uwagę Magdalenie Stępień, z którą miał syna - mały Oliwier zmarł rok temu na rzadką odmianę nowotworu wątroby.

REKLAMA

Jakub Rzeźniczak nie czuje więzi z dziećmi

Rzeźniczak podczas najnowszego wywiadu wypowiedział się na temat stosunków z dziećmi. Piłkarz nie ukrywa, że początkowo nie zabiegał o kontakt z Oliwierem. "Przez pierwsze półtora roku nie zabiegałem o kontakt z Oliwierem. Magda dużo z nim podróżowała, a ja spotkałem się z nimi przez ten czas może dwa razy w Warszawie. Wtedy mogłem spędzić trochę czasu z Oliwierem i w zasadzie to tyle. Do dzisiaj pamiętam jednak dzień, w którym dostaliśmy telefon ze szpitala o chorobie Oliwiera. To był dla mnie wielki cios i nie mogłem tego do siebie przyjąć. Wpadłem w wielką panikę po diagnozie. Lekarka mówiła mi, bym spojrzał na Magdę, która w tamtym momencie nie płakała. Odpowiedziała jednak, że już wystarczająco wycierpiała przez ostatnie pół roku" - powiedział piłkarz.

Aktualnie toczy się sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej Rzeźniczaka w stosunku do córki Inez, którą ma z Eweliną Taraszkiewicz. Piłkarz przyznaje, że nie czuje więzi ze swoim dzieckiem. "Wiele osób zarzuca mi, że nie zadzwoniłem do Inez z życzeniami na dzień dziecka. Tylko ja jej nie widziałem od dwóch lat i nie mam z nią żadnej więzi. Nie chcę temu dziecku robić wody z mózgu i dzwonić do niego po takim czasie. Pierwszy raz córkę zobaczyłem po 1,5 roku. Starałem się nawiązać z nią więź, jednak na przestrzeni lat to mi się nie udało" - wyznał Jakub Rzeźniczak.

Jakub Rzeźniczak nie ma siły walczyć z Eweliną Taraszkiewicz

Piłkarz dodał również, że nie ma siły już walczyć z Eweliną Taraszkiewicz o prawa do opieki nad córką. "Prawdopodobnie władza rodzicielska będzie mi ograniczona i szczerze mówiąc nie mam siły już o o to walczyć. Każde moje spotkanie z Eweliną kończy się awanturą. Gdy wróciłem do Płocka z Azerbejdżanu starałem się brać Inez do siebie na 2-3 dni, ale za każdym razem kończyło się to kłótnią Magdy z Eweliną. Ewelina ma problemy z utrzymaniem emocji przez swoje zaburzenia" - podkreślił Rzeźniczak w rozmowie z Żurnalistą.