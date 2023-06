Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik poznali się dzięki udziałowi w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy matrymonialnego eksperymentu od razu przypadli sobie do gustu i postanowili pozostać w małżeństwie. Ich związek trwa już kilka lat, a w ubiegłym roku na świat przyszła pierwsza pociecha pary, córka Antosia. Niedawno zakochani postanowili przypieczętować swoją miłość w kościele. Po ceremonii Agnieszka na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz tłumaczy, co było powodem nieobecności.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka zniknęła z mediów społecznościowych. Podała powód

Po ślubie Agnieszka zaniedbała aktywność w mediach społecznościowych. Uczestniczka matrymonialnego eksperymentu postanowiła wytłumaczyć fanom swoją nieobecność na Instagramie. Okazało się, że postanowiła poświęcić więcej czasu rodzinie. W sieci pochwaliła się kadrami ze wspólnych chwil.

Troszkę mnie tu nie było, ale 100 proc. czasu poświęciłam tym ludziom. Kocham moją rodzinkę ponad życie. To był piękny czas! Mam nadzieje, że synowie mojego brata zapamiętają te wakacje jako bardzo udane - napisała na Instagramie.

Żona Wojtka zdradziła też, że Antosia świetnie dogaduje się kuzynami. Fani uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" okazali się bardzo wyrozumiali. "Relacje rodzinne są bardzo ważne. Cieszmy się z każdej wspólnej chwili. A Tosia to mała modelka", "Super się na was patrzy, fajnie, że macie taka wspaniałą relację", "Rodzina jest najważniejsza, ale wracaj już do nas po tęskno za twoimi pogadankami" - czytamy w komentarzach.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek pobrali się w kościele. Panna młoda miała błyszczącą suknię

W piątek 9 czerwca Agnieszka i Wojtek ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Zakochanym zależało, aby przypieczętować swoją miłość przed ołtarzem. Przygotowania do ceremonii pokazali na antenie "Dzień dobry TVN". Panna młoda wybrała na tę okazję białą suknię bez rękawów, haftowaną błyszczącą nitką. We włosy wplotła kwiaty oraz welon do samej ziemi. Pan młody założył natomiast szary garnitur, który zestawił z ciemną muszką muszkę i poszetką w tym samym odcieniu.