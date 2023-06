Wersow pochwaliła się pierwszym zdjęciem córki. "Maja jest już z nami"

Wersow i Friz to najpopularniejsza para influencerów w Polsce. Youtuberzy niedawno zostali rodzicami. Choć zakochani zdradzili, że spodziewają się córki, do ostatniej chwili trzymali w tajemnicy jej imię. Teraz wiadomo już, że dziewczynka nazywa się Maja. Dumna mama pochwaliła się pierwszym zdjęciem pociechy.

Wersow pochwaliła się pierwszym zdjęciem pociechy. "Maja jest już z nami"

Na narodziny małej Mai czekali nie tylko rodzice, ale także miliony fanów Wersow i Friza. Influencerzy ogłosili, że spodziewają się dziecka. Przyszła mama nagrała teledysk do piosenki "Ten jeden moment" i podzieliła się nim w sieci. Teraz kiedy pociecha youtuberów jest już na świecie, na InstaStories trafiły nagrania z okresu ciąży. Influencerzy pokazali chwile oczekiwania na upragnioną pociechę. Pochwalili się też pierwszą fotografią córki. Na opublikowanym przez Wersow zdjęciu widzimy rączkę Mai.

Baby shower Wersow jak "American Pie". Zdradziła imię córki

Teraz Maja jest już z nami - napisała pod fotografią młoda mama.

Wersow pokazała się po porodzie. Młoda mama postawiła na naturalność

Pomimo iż Wersow dopiero co została mamą, nie zaniedbuje swoich fanów i kontaktuje się z nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio influencerka zdradziła, że spodziewa się gości i postanowiła zamienić piżamę na bardziej wyjściowy strój. Youtuberka zaprezentowała się w czarnej letniej sukience. Natłok zajęć nie pozwolił jej jednak na wykonanie makijażu. Musimy przyznać, że w naturalnym wydaniu Wersow prezentuje się niezwykle promiennie. "Na make-up zabrakło czasu, ale totalnie mi to nie przeszkadza. Lubię siebie również w takim wydaniu (moja cera w ciąży przeszła GLOW up)" - napisała na InstaStories.