Jakub Rzeźniczak doczekał się córki Inez z Eweliną Taraszkiewicz, gdy jeszcze był mężem Edyty Zając. W rozmowie z Żurnalistą opowiedział o tym, jak ją poznał. Piłkarz twierdzi, że była ona wówczas "dziewczyną na telefon".

Jakub Rzeźniczak o relacji z Eweliną Taraszkiewicz

Jakub Rzeźniczak przyznał, że matkę córki poznał, gdy jego żona pojechała kręcić program TVN. "Poznałem się z Eweliną, gdy moja była żona pojechała kręcić »Agenta« (...) Nigdy tego nie chciałem mówić, ale sytuacje, które się wydarzyły na przestrzeni ostatnich lat (...). Po prostu człowiek ma swoje granice".

Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Jak nawet potem sprawy były w sądzie, były zeznania, to było potwierdzone przez nią, że za to spotkanie zapłaciłem chyba z półtora tysiąca za 2-3 godziny i tak się zaczęło - twierdzi w rozmowie.

Rzeźniczak powiedział, że początkowo płacił za spotkania, ale później już tak nie było. Według niego spotykali się tylko w jednym celu. "Pierwsze dwa spotkania były płatne, a później spotykaliśmy się tylko i wyłącznie na seks. (...) Może mówiłem jakieś bardziej czułe rzeczy, ale tematu, żebym odszedł od Edyty, nigdy nie było".

Piłkarz przyznał, że nie chciał nigdy o tym mówić także ze względu na córkę. Żurnalista zapytał, czy nie próbował rozmawiać z matką Inez, żeby również przestała mówić w mediach o ich relacji. "Nie lubię rozmawiać o prywatnych problemach na forum i do tej pory starałem się trzymać tego (...) Prosiłem, do tej pory nie mówiłem o tym ze względu na to, że nie lubię tego robić, ale także na córkę (...) Ewelinie to jak widać, nie przeszkadzało, też może dlatego, że mnie się nikt nie boi, bo jestem taki dobry Kuba, nic nigdy nie zrobi złego, nic nigdy w mediach o nikim nic złego nie powiedział, to Kubą można poniewierać i wszystko na jego temat pisać. Wiele razy mówiłem, że można się sprzeczać, ale wszystko trzeba załatwiać moim zdaniem prywatnie" - mówił.

Jakub Rzeźniczak o umowie z Eweliną Taraszkiewicz

Poruszony został także temat umowy, którą Rzeźniczak miał zawrzeć z Taraszkiewicz, żeby nie mogła wypowiadać się o nim w mediach. "W momencie, gdy dowiedziałem się o ciąży, próbowałem to ukryć przed żoną (...) Zawarliśmy taką umowę, to była umowa też dotycząca tego, jak będę utrzymywał dziecko, jaka część tych pieniędzy będzie szła na dziecko, na mieszkanie i na Ewelinę, bo wiadomo, kobieta, jak jest w ciąży, to na początku przez pierwsze lata może mieć problemy, żeby pracować". Dodał także, że kwota, którą płacił, wynosiła ponad dziesięć tysięcy złotych. Żurnalista zapytał też, jak doszło do tego, że Ewelina zaszła w ciążę. "Początkowo się zabezpieczałem, potem nie i to jest w ogóle już dramat i skandal" - przyznał. Rzeźniczak stwierdził także, że Taraszkiewicz miała brać tabletki antykoncepcyjne, jednak w pewnym momencie przestała je brać, nie informując go o tym.