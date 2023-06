Mało kto wie, że rodzina Godlewskich składa się z ośmiorga dzieci: trzech braci oraz pięciu sióstr. Największą popularnością w mediach cieszą się Esmeralda i Małgorzata, które kilka lat temu tworzyły amatorski duet muzyczny. Dwie kolejne siostry starają się trzymać z daleka od życia publicznego. Natomiast ostatnia z żeńskiej części rodzeństwa, Magdalena, z sukcesem prowadzi klinikę medycyny estetycznej. Co więcej, kobieta stara się stale poszerzać swoje kompetencje. Niedawno pochwaliła się ukończonymi studiami podyplomowymi.

Magdalena Godlewska jest teraz dyplomowaną bizneswoman. Ukończyła studia

Magdalena Godlewska, podobnie do swoich dwóch sióstr, może cieszyć się niemałą popularnością w mediach społecznościowych. To tam dzieli się z fanami najważniejszymi wydarzeniami z życia, czy zdradza kulisy pracy zawodowej. Nic więc dziwnego, że to właśnie na Instagramie pochwaliła się informacją o zakończeniu studiów podyplomowych.

Właścicielka kliniki opublikowała na swoim profilu zdjęcia oraz nagrania z akademii. Widać na nich, jak Godlewska dumnie pozuje ubrana w togę i biret absolwencki. Nie zabrakło także uwiecznienia na fotografii samego dyplomu. Kobieta ukończyła studia podyplomowe na kierunku Executive Master of Business Administration na łódzkiej Uczelni Nauk Społecznych. W uroczystościach towarzyszył jej syn.

Nic mnie nie ogranicza, świadomie kreuje swoje życie i swoją przyszłość. Wiem, że mogę osiągnąć wszystko, czego pragnę. Ty możesz tak samo - motywowała Godlewska w podpisach do zdjęć.

Magdalena Godlewska ukończyła studia podyplomowe fot. instagram/magdalenagodlewska

Fani gratulują Magdalenie Godlewskiej dyplomu

Pod postem, który zamieściła w mediach społecznościowych Magdalena Godlewska, od razu zaczęły pojawiać się pełne zachwytu komentarze. Fani jednogłośnie gratulowali świeżo upieczonej absolwentce. "Gratulacje, zasłużone jak nikt", "Prawdziwa inspiracja", "Jesteś najlepsza", "Silna, niezależna, inteligentna kobieta", "Jest pani dla mnie dużą motywacją" - pisali internauci. My również dołączamy się do gratulacji.