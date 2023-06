Była gwiazdą "Top Model". Opublikowała zdjęcia, których się wstydziła. "Moje ciało wiele przeszło"

Renata Kurczab wzięła udział w trzeciej edycji "Top Model". Zrobiła wrażenie na jurorach, ale odpadła tuż przed finałem. Show TVN otworzyło jej drzwi do kariery. Od 2013 roku, kiedy to mogliśmy oglądać odcinki, w których występowała, prężnie działa w branży i bierze udział w kolejnych projektach. Pojawiła się na wielu okładkach prestiżowych pism, współpracowała z takimi markami jak m.in. Dior. Jest też aktywna na Instagramie, a jej ostatni post porusza bardzo ważną kwestię.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobaczcie, co powiedziała modelka

"Top Model" otworzył jej drzwi do kariery. Teraz mówi o body positive

Modelka jest świadoma, że w jej branży wygląd jest bardzo ważny. Jednak, jak każdy, miewa gorsze dni. Tak było podczas jednej z sesji zdjęciowej, z której efektów nie do końca była zadowolona. Te kadry stały się jednak dla niej punktem wyjściowym do ważnego wpisu, w którym nawiązała do bycia body positive. Renata Kurczab pozuje na nich w bieliźnie. Początkowo nie chciała upubliczniać tych ujęć, jednak zmieniła zdanie.

Chciałam się z wami podzielić pewną myślą. Już miałam wstawiać nowe zdjęcia, które ostatnio zrobiłam. Jak wszyscy wiecie, to moja praca od 11 lat. W każdym razie... Myślałam o opublikowaniu tych dwóch, ale usłyszałem ten głos w mojej głowie mówiący "uuu, wyglądasz tu tak grubo", "nie powinnaś tego publikować", "co ludzie powiedzą", "co ludzie o tobie pomyślą", "ty jesteś profesjonalną modelką, powinnaś być w formie!" itd. itd. Cóż. Jestem kobietą, moje ciało wiele przeszło! - zaczęła wpis.

Następnie wyjaśniła, że w jej życiu zaszły zmiany, przeszła wiele stresów, którymi nie dzieliła się z fanami. Podczas tej sesji miała okres, czuła się źle. Nie chciała rezygnować z projektu. Uznała, że pójdzie na plan, "będzie po prostu sobą". "Niech moje ciało będzie moim ciałem w tym momencie" - pomyślała. Podzieliła się także swoimi przemyśleniami dotyczącymi podejścia do siebie.

Papierska wychowuje dzieci, Grudowicz był kelnerem. Oni wygrali "Top Model"

Jest zasmucona, że nie promuje się "czegoś pomiędzy". Są modelki chude albo plus size. Ciągle się słyszy, że ktoś jest albo za wysoki, albo za niski. "Myślę, że powinno się to zmienić" - podkreśliła i dodała, że "ma tego dość". Na końcu zaapelowała do obserwatorów, by kochali swoje ciała takimi, jakimi są. "Doprowadziło cię to aż do teraz, do miejsca, w którym jesteś teraz. Przytul się i pokochaj siebie, pocałuj swoje ciało. Jesteś piękna bez względu na to, co ludzie myślą lub mówią, ponieważ jesteś sobą, jesteś wyjątkowa i tylko ty znasz prawdziwą siebie" - zakończyła wpis. Internauci podziękowali jej za ten post. Zdjęcia Renaty Kurczab znajdziecie w naszej galerii na górze strony.