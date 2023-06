Wersow pokazała się po raz pierwszy po porodzie. "Na make-up zabrakło czasu"

Weronika "Wersow" Sowa i Karol "Friz" Wiśniewski 23 czerwca poinformowali na Instagramie, że ich córeczka pojawiła się już na świecie. Ta wiadomość zaszokowała fanów, którzy spodziewali się porodu u pary dopiero za kilkanaście dni. Teraz influencerka po raz pierwszy od czasu porodu pokazała się w mediach społecznościowych.

Wersow pokazała się pierwszy raz od porodu

Na instagramowym profilu Wersow pojawiła się relacja ze zdjęciami. Celebrytka zapozowała przed lustrem. Pokazała się w długiej, czarnej sukience. Kobieta zrezygnowała z makijażu, co wytłumaczyła brakiem czasu. "Na make-up zabrakło czasu, ale totalnie mi to nie przeszkadza. Lubię siebie również w takim wydaniu (moja cera w ciąży przeszła GLOW up)" - napisała.

Skóra influencerki zdecydowanie wygląda promiennie. Pasuje jej również sukienka, którą wybrała na ten dzień. Jak się okazało, razem z Frizem oczekują gości, więc musiała zamienić piżamę na wyjściowy strój. "Mamy dziś gości, więc wskoczyłam w sukienkę. Miła odmiana od chodzenia całymi dniami w piżamkach" - wyznała młoda mama.

Wersow pokazała się po porodzie fot. instagram/wersow

Para youtuberów w dość nietypowy sposób zdecydowała się poinformować fanów o narodzinach pierwszego dziecka. Opublikowali na swoich kanałach filmik pt. "Poznajcie imię naszej córki", w którym pokazali nieopublikowane wcześniej nagrania i zdjęcia z czasów ciąży. Najważniejsza wiadomość pojawiła się jednak na samym końcu. "Witaj na świecie Maju" - czytamy na nagraniu. W tle było słychać płacz dziecka.

Pod filmem od razu pojawiła się fala komentarzy od zachwyconych fanów. Internauci składali młodym rodzicom gratulacje i życzyli szczęścia. "Będziecie najlepszymi rodzicami na świecie. Gratulacje!", "Gratulacje, niech się zdrowo chowa", "Wspaniale mieć taką pamiątkę. Życzę każdemu dziecku by bylo tak wyczekiwane i kochane" - pisali użytkownicy YouTube'a. Jak na razie para nie opublikowała zdjęć córeczki.