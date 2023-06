TVN poszedł śladem Polsatu i postawił na rewolucyjne zmiany w ramówce. Na początek zwolniono połowę obsady "Dzień dobry TVN". Pracę straciła między innymi Anna Kalczyńska, która sama była zaskoczona decyzją stacji. W mediach społecznościowych postanowiła jednak zażartować z całej sytuacji i zestawić swoje zwolnienie z... puczem Prigożyna w Rosji. Chyba miało wyjść zabawnie.

Anna Kalczyńska żartuje ze swojego zwolnienia. TVN jak Rosja?

Prezenterka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To tam po raz pierwszy skomentowała swoje zwolnienie z "Dzień dobry TVN". Teraz zdecydowała się pójść o krok dalej i pokazać, że podchodzi do całej sprawy z dystansem. Nie wszystkim jednak zamieszczony przez celebrytkę na Instagramie żart mógłby się spodobać.

Anna Kalczyńska wykorzystała bieżącą sytuację i trwający właśnie pucz w Rosji. Prezenterka wyznała, że jej mężowi skojarzył się on ze zwolnieniami w TVN-ie. "Mój mąż przytomnie zauważył, że jeśli to jest dzień, który zmiata z planszy mnie oraz Putina... to warto było odejść!" - napisała na InstaStories.

Okazuje się, że wiadomość o zmianach w "Dzień dobry TVN" była niespodziewana nawet dla samych zainteresowanych. Anna Kalczyńska skomentowała całą sytuację na Twitterze. Gwiazda nie przebierała w słowach. "Och, jaka wolność! Po ośmiu latach odchodzę z programu, któremu dałam wszystko, co mogłam. Ustawianie życia pod grafik, nagłe zastępstwa, moja twarz kilka razy poobijana i dziś jest TEN dzień, kiedy oddycham głęboko" - napisała.

Gwiazda TVN-u otrzymała dużo słów wsparcia od fanów w mediach społecznościowych. Widzowie "Dzień dobry TVN" nie kryli oburzenia decyzją stacji. "Gratulacje i powodzenia w bardziej profesjonalnych miejscach", "Fajnie było! Strata dla 'DDTVN'" - pisali internauci. Na razie Kalczyńska nie zdradziła, jakie ma dalsze plany zawodowe.