Fabienne Wiśniewska z całą pewnością należy do grona najpopularniejszych dzieci gwiazd. Dziewczyna jest córką kontrowersyjnego Michała Wiśniewskiego i podobnie jak on postanowiła wybrać artystyczną drogę. Dziewczyna zdradziła, że nie we wszystkim zgadza się z ojcem. Okazuje się, że najtrudniejsze są momenty zaraz po sprzeczkach. Upór bierze górę.

Fabienne Wiśniewska ma charakter. Nieobce są jej kłótnie z ojcem

Fabienne Wiśniewska chętnie pokazuje się publicznie i nie boi się wyrażać swojego zdania. W wywiadzie dla portalu Na Temat nastolatka wyznała, co przysparza jej największą trudność w relacjach z ojcem. Chodzi o kłótnie. Często wynikają one z różnicy zdań. Sprawy nie ułatwia fakt, że żadna ze stron nie chce ustąpić:

Czasami się kłócimy, a później nikt nie chce pierwszy wyciągnąć ręki, bo nie widzi swojej winy i uważa, że ma rację. To są takie momenty, ale nauczyliśmy się, że słowo "przepraszam" jest ważne, jeśli oczywiście naprawdę jest potrzebne, bo zazwyczaj po prostu odpuszczamy i zachowujemy się normalnie. Mamy różne zdania, więc i rozmowa czasem jest ciężka. Tacie trudno jest przedstawić swoją rację, bo dla niego liczy się tylko jego racja, ale finalnie dochodzimy do jakiegoś konsensusu - wyznała Fabienne Wiśniewska w rozmowie z portalem Na Temat.

Fabienne Wiśniewska wybrała artystyczną drogę. Zdarza jej się jednak pokłócić z ojcem

Fabienne Wiśniewska, podobnie jak Michał Wiśniewski poszła artystyczną drogą. Upodobała sobie jednak nie śpiew, lecz malarstwo. W wywiadzie udzielonym portalowi Na Temat dziewczyna dodała, że wpływ na podjęcie nauki na Akademii Sztuk Pięknych miał jej dziadek. Mężczyzna zajmował się malarstwem. To właśnie on zaszczepił w Fabienne pasję do sztuki.