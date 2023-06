Polskie lato ma się świetnie, a ciepłych dni jest coraz więcej. Przy tak pięknej pogodzie szkoda siedzieć w domu, co doskonale wiedzą nasze rodzime gwiazdy. Ogrody, w których wypoczywają, naprawdę robią wrażenie. Nie brakuje w nich fantazji i niekonwencjonalnych rozwiązań. Basen Agaty i Piotra Rubików jest ogromny, lecz to staw Klaudii Halejcio robi piorunujące wrażenie.

Agata i Piotr Rubikowie lubią pluskać się w basenie. To idealne rozwiązanie na upalne dni

W ogrodzie Agaty i Piotra Rubików nie brakuje pięknych roślin i miejsc do relaksu. Największe wrażenie robi jednak pokaźnych rozmiarów basen. Umiejscowiony jest on w centralnym miejscu i otacza go stylowe, drewniane wykończenie. Dno utrzymane jest w standardowych odcieniach błękitu. Żona popularnego muzyka chętnie łapie promienie słoneczne nad brzegiem wody w upalne dni.

Ogród Edyty Pazury Instagram @edyta_pazura

Ogród Pazurów to oaza zieleni. Widać miłość do roślin. Hodują nawet cytrusy

Agnieszka Woźniak-Starak stawia na truskawki. W jej ogrodzie nie brakuje miejsc do uprawy owoców

Zdaje się, że Agnieszka Woźniak-Starak nie jest fanką biernego wypoczynku. Prezenterka stawia na zajęcia wymagające ruchu i chętnie krząta się między ogrodowymi grządkami. Na swoim instagramowym koncie pokazała fragment swojego miejsca na ziemi. Plantacja truskawek robi wrażenie, lecz uwagę zwraca także kamienne ogrodzenie. Przywodzi na myśli typowo toskańską estetykę. W takim miejscu aż chciałoby się usiąść i złapać oddech po tygodniowym biegu.

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała ogród Instagram @aga_wozniak_starak

Ogród Zofii Zborowskiej to ziemski raj. Również dla zwierząt. Ma nawet szklarnię

Klaudia Halejcio to dumna posiadaczka stawu. Nie tylko on robi wrażenie w ogrodzie aktorki

Klaudia Halejcio nie ukrywa swojej posiadłości i chętnie pokazuje ją w mediach społecznościowych. Nie inaczej jest z ogrodem - pokaźnych rozmiarów działka zawiera wiele niespodzianek, jednak największą uwagę przykuwa staw. Trzeba przyznać, że niewiele osób może sobie pozwolić na tego typu luksus. Niecodzienny charakter dodatkowo podkreślają piękne, jasnoróżowe drzewa. Całość wygląda jak z bajki. Więcej zdjęć ogrodów gwiazd znajdziecie w naszej galerii na górze strony!