Agnieszka Fitkau-Perepeczko od lat dzieli życie między słoneczną Australią, a Polską. Obecnie wdowa po Janosiku przebywa w Warszawie. I nie ukrywa, że jako miłośniczka wysokich temperatur, cieszy się z lata. Tym bardziej, że w tym roku zamierza zadbać o dobrą zabawę. Przy okazji swojego wpisu internetowego, w którym podzieliła się najbliższymi planami, aktorka wspomniała o "dzisiejszym kanonie piękna". Ten na szczęście nie spędza jej snu z powiek, dzięki czemu dobry humor jej nie opuszcza.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko deklaruje: Rozmiar 44 pojedzie na urlop

Agnieszka Fitkau-Perepeczko regularnie informuje w sieci fanów, co u niej słychać. Tym razem obserwatorzy serialowej Simony z "M jak miłość" poznali jej wakacyjne plany i dowiedzieli się, jaki nosi rozmiar ubrania. Z jej wpisu bije ogromny optymizm, którym aktorka stara się od lat zarażać innych.

Lato. Rozmiar 44 pojedzie na urlop, będzie się opalać, jeść lody, oglądać gwiazdy i zachody słońca... Będzie się śmiać, bawić i czerpać z życia to, co najlepsze. Będzie chodzić po lesie, oddychać wolnością i cieszyć się darowanym dniem. Rozmiar 44 będzie szczęśliwy. Nawet, jeśli nie "zmieści" się w dzisiejszy kanon piękna, szczęścia i powodzenia. Da radę. Serio. Bo kocha ludzi, życie i nie zazdrości rozmiarowi 36...szczerze! - napisała aktorka na Facebooku.

Tego samego dnia, gdy Agnieszka Fitkau-Perepeczko napisała o planach na lato, w innym wpisie wspomniała też o swoich niekorzystnych zdjęciach, które zamieściła ostatnio jedna z gazet. Miało to wywołać wiele komentarzy w internecie.

"Dyskusja o moim wyglądzie rozpoczęła się niebawem. Biorą w niej udział na tym tabloidowym portalu chyba dość sfrustrowane kobiety a nawet i mężczyźni, bo tu dopiero zaczyna się cyrk. Wszyscy wymieniają uwagi o moim wyglądzie, wieku, skórze ramionach, itd. Straszą też, że długo nie pociągnę, bo to już ten wiek. I odkrywczo zauważają że każdego to czeka. I nawet to, że mam rozmazany make-up. Radzą żeby przykryć gołe ramiona, bo to nie ma już co pokazywać" - wyliczyła aktorka. Co ciekawe, jej wpis skomentowała Małgorzata Potocka.

Strasznie dużo marnujesz energii na ten Facebook, ale może masz czas. Tabloidy karmią się gównem, to wiemy. Nie zwracaj uwagi. Swoje wiesz. Całuję - skomentowała gwiazda serialu "Matki, żony i kochanki".

