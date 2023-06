Justyna Kowalczyk dowiedziała się o Dniu Wdowy. Zamieściła poruszający wpis

Justyna Kowalczyk od miesiąca jest w żałobie. Wdowa po Kacprze Tekielim, która nie porzuciła mediów społecznościowych i regularnie dzieli się w nich swoimi przemyśleniami, zwróciła właśnie uwagę, że 23 czerwca obchodzony jest nie tylko Dzień Ojca czy Dzień Olimpijski. W sobotę rano zamieściła na Twitterze nowy wpis, nawiązując do Dnia Wdowy, który teraz zamierza obchodzić.

Justyna Kowalczyk pisze o Dniu Wdowy

Kacper Tekieli zginął 17 maja 2023 w lawinie na szczycie Jungfrau w Szwajcarii. Justyna Kowalczyk podczas pogrzebu ukochanego mówiła, że postara się wychować ich syna tak, jak chciał tego mąż. Sama z kolei nie porzuca sportowego trybu życia i kontynuuje jego tradycję - wspina się i zdobywa kolejne szczyty. Miesiąc po tragedii sportsmanka pokazała, jak biega po Tatrzańskim Parku Narodowym. Ze zdjęcia trasy, którą pokonała, wynika, że ostatnio udało jej się przebiec ponad 22 kilometry. Sport jest dla niej teraz sposobem na rozładowanie trudnych emocji. Justyna nie odcina się też od fanów w internecie i regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami. Teraz napisała, że dowiedziała się właśnie o Dniu Wdowy.

Okazuje się, że wczoraj był również Dzień Wdowy. Nowy powód do świętowania... - napisała Kowalczyk w sobotni poranek (24 czerwca) na Twitterze.

Nie chce zawieść zmarłego męża

Justyna Kowalczyk w swoich wpisach często też porusza temat syna, na którym się skupia. W wychowywaniu dwulatka czerpie z tego, czego nauczył ją mąż. "Przyznaję mu rację: życie jest za krótkie, by się pierdołami przejmować. Perspektywa mi się zupełnie zmieniła. Hugo miał cudownego tateła! (...) Na pewno go nie zawiodę. Zrobię wszystko, by wychować Hugotka na tak wspaniałego człowieka, jakim był Kacper. Żeby nasz chłopczyk dał komuś tyle szczęścia, ile dostałam ja" - nie kryła wzruszenia mistrzyni olimpijska podczas pogrzebu męża. Niedawno odwiedziła z synem Ateny. Na fotografii, którą zamieściła w sieci, widzimy syna Justyny Kowalczyk-Tekieli i Kacpra Tekielego. Za nim znajduje się Akropol, a chłopiec przechodzi przez kamienie znajdujące się po drodze na szczyt. "Genów nie oszukasz" - napisała dumna mama, dodając emotikonę w kształcie serduszka.