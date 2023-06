Odkąd wyszło na jaw, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są razem, atmosfera wokół nich jest ciągle podkręcana. Głównie ze względu na byłą żonę prezentera. Paulina Smaszcz co jakiś czas wbija im szpilę, a także ujawnia, jak mają się wobec niej zachowywać. Niedawno aktorka wysłała do niej pozew, co bizneswoman oznajmiła na Instagramie. Cała ta sytuacja ma się odbijać na związku gospodarzy "Pytania na śniadanie".

Cichopek i Kurzajewski przechodzą trudne chwile. "Dochodzą do nich różne plotki"

O tym, co się dzieje między zakochanymi, donosi Świat Gwiazd. Powołali się na osobę z bliskiego otoczenia Cichopek i Kurzajewskiego. Ujawniła, co się dzieje teraz pomiędzy nimi i jak wpływa na nich to, co robi Smaszcz. "Kasia i Maciek przeżywają trudne dni. Jest to próba dla ich związku. Obydwoje mają świadomość, że Paulina wszelkimi sposobami stara się popsuć tę miłość. Jest piekielnie zazdrosna i żądna zemsty. Od każdego ze znajomych słyszą, że mówi o nich złe rzeczy. Dochodzą do nich różne plotki, których starają się nie przyjmować do siebie, ale nie jest im łatwo" - podaje portal.

Informator nawiązał także do wspomnianego pozwu. Ujawnił, że rozjuszył Smaszcz, która teraz "zaczęła ich atakować" na wszystkich frontach. Bizneswoman o tym, co uważa o piśmie, pokazała na Instagramie. Opublikowała jego treść, ujawniając przy okazji nazwiska świadków. Wiemy, że znalazła się wśród nich m.in. Anna Mucha, która także wysłała Smaszcz pismo. Głos zabrał także wspólnik Katarzyny Cichopek, który zażądał 20 tys. złotych. Jak na to zareagowała była żona Kurzajewskiego? Przeczytacie o tym TUTAJ.