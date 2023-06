Kasia Tusk prosto po kąpieli. Otulał ją tylko ręcznik

Kasia Tusk w prowadzeniu mediów społecznościowych stawia przede wszystkim na estetykę. Jej zdjęcia na Instagramie są jednakowo przycięte i pasują do siebie kolorystycznie. InstaStories influencerki również nie odstaje stylistyką. Ostatnio córka Tuska pokazała ujęcie po wyjściu spod prysznica. Takie intymne ujęcia nie pojawiają się na jej profilu za często.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Tusk spędza czas z córką na molo

Kasia Tusk wychodzi spod prysznica. Pokazała to na InstaStories

Kasia Tusk złożyła ojcu życzenia. Ten popłakał się ze wzruszenia.

W domu córki Tuska królują jasne barwy. Widzimy je w kuchni, sypialni oraz na korytarzu. Można zauważyć po kadrach z domu influencerki, że postawiła na solidne meble i imponujące dodatki. Córka Tuska otrzymuje na co dzień wiele komplementów odnośnie wystroju wnętrza. We wspomnianym nagraniu możemy zobaczyć, jak influencerka przemieszcza się po białym pokoju, w którym jest regał z książkami w tym samym kolorze, białe drzwi ze złotymi klamkami, a także biała pościel. Sama Kasia Tusk jest ubrana w biały ręcznik, więc wszystko pasuje do siebie kolorystycznie. Pilnując, by materiał się nie osunął, szybko przeszła przez pomieszczenie. Prawdopodobnie dopiero wyszła spod prysznica. Jak wam się podoba ten kadr?

Screen z IG Kasia Tusk https://www.instagram.com/makelifeeasier_pl/

Kasia Tusk ma nietypową sypialnię. "Śpi pani w salonie?"

Pomieszczenie, po którym przemieszcza się Tusk na wspomnianym nagraniu po wyjściu spod prysznica, przypomina niektórym salon. Znajdują się w nim bowiem: fortepian, przeszklone drzwi, a także regał z książkami. Blogerka rozwiała wątpliwości fanów. "Śpi pani w salonie?" - zapytała obserwatorka. "W sypialni, która kiedyś była salonem" - rozwiała wątpliwości Kasia Tusk.