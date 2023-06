Sara Boruc w bikini. Jej brzuch poruszył internautów

Sara Boruc i Artur Boruc wybrali się na Mykonos, by odpocząć. Czas spędzali m.in. z Ewą Chodakowską, która nie ukrywa, że jest zachwycona, jakimi okazali się ludźmi. "Ostatni tydzień spędziłam w gronie osób, wyznających prawdziwe wartości. O pięknym umyśle, gorącym sercu i silnym kręgosłupie moralnym" - napisała u siebie na profilu na Instagramie. Dodała też, że małżonkowie są "cudni" i "nie spodziewała się, że aż tak". Trenerka jest także pod wrażeniem figury Boruc, co wyraziła pod jej najnowszym zdjęciem.

Sara Boruc w bikini

Boruc opublikowała na Instagramie ujęcie, zrobione na plaży. Obok niej na leżaku znalazł się Artur Boruc, żona okazała mu czułość, dotykając go. Jednak to nie widok morza za nimi robi wrażenie. Bizneswoman pozuje w czarnym bikini z białymi obszyciami na biustonoszu. Krój stroju wyeksponował figurę 38-latki. Sara w ostatnim czasie mocniej wyrzeźbiła ciało, na brzuchu odznaczają się mięśnie. W komentarzach posypały się komplementy.

"Co za figura. A brzuch WOW", "Żona Artura ma bardziej wyrzeźbiony brzuch od niego! Piękne ciało!", "Omg! Jaka forma" - piszą jej fani. Komentarz zostawiła także Ewa Chodakowska. Umieściła trzy emotki, za pomocą których wyraziła podziw. Sara Boruc nie ukrywa, że prowadzi aktywny tryb życia. Ćwiczyła także w ciąży i uważa, że dzięki temu łatwiej jej było wrócić do dawnej sylwetki. Korzystała z programów Ewy Chodakowskiej, a do treningów udawało jej się zmobilizować także córkę. Więcej zdjęć Sary Boruc znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ewa Chodakowska komentuje formę Sary Boruc Screen z Instagram.com/ mannei_is_her_name